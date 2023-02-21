Первый в истории саммит, посвященный роботам-убийцам, провалился: в чем причина

Главными виновниками эксперты назвали Россию, Китай и США – они не хотят ни в чем ограничивать военные роботизированные системы.

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Несколько дней назад в Гааге (Нидерланды) прошел саммит по вопросу применения в войнах будущего роботизированных и беспилотных систем на основе ИИ, что стало реакцией на российскую агрессию в Украине и применение обеими сторонами новых типов вооружений, пишет Gizmodo. На саммите присутствовали делегаты из 60-ти стран мира, которые по результатам двух дней работы "согласились с призывом ограничить использование ИИ в военной технике".

Правозащитники уже назвали результаты саммита "полным провалом" и "показухой", ведь, по сути, саммит ничего не решил, и права людей не были учтены. Более 2,5 тыс. экспертов по вопросам ИИ готовили свои доклады для саммита, но это никак не повлияло на конкретику решений представителей мировых государств. Все свелось к не имеющему юридической силы "призыву к действию" и созданию "Глобальной комиссии по ИИ" для "повышения информированности".

Общественная кампания Stop Killer Robots Campaign, одна из ведущих правозащитных групп, выступающих против ИИ в войне, заявила, что саммит показал "расплывчатое и неправильное видение" использование ИИ в вооруженных конфликтах без ясности каких-либо правил и ограничений. Эксперты из Safe Ground оценили саммит, как "упущенную возможность и показуху".

Правозащитники отмечают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал заявление, в котором говорится, что военные системы на основе искусственного интеллекта должны быть запрещены международным правом. Однако все усилия ООН в этом вопросе натыкаются на противодействие со стороны России, Китая и США, которые делают все, чтобы затормозить подобный ввод правил, поскольку активно работают над вооружением нового поколения на основе ИИ и машинного обучения.

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