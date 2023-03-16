З'явився чип, який витримає космічний холод: чому це важливо

Процесор від стартапу SEEQC працюватиме за супернизьких температур.

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Стартап із Нью-Йорка, який займається розробкою квантових комп'ютерів, SEEQC, оголосив про створення цифрового чипа, який може працювати за температур, нижчих за космічний холод, повідомляє Reuters. Це дозволить використовувати його з квантовими процесорами, що розташовані в кріогенних камерах.

Квантові комп'ютери використовують особливості квантової фізики на вирішення завдань, які неможливо чи дуже складно вирішити на звичайних комп'ютерах. Однак квантові біти або кубіти, які є основними елементами квантових комп'ютерів, дуже чутливі до зовнішніх впливів і можуть втратити свій стан. Тому вони вимагають охолодження до температур, близьких до абсолютного нуля (близько -273°C).

Для роботи суперкомп'ютерів потрібне дуже холодне середовище — як у космосі Фото: SEEQC

Щоб керувати кубітами та контролювати їхню роботу, необхідно мати класичний комп'ютерний чип, який може обмінюватися даними з квантовим процесором. Однак більшість наявних класичних чипів не можуть працювати за таких низьких температур і повинні бути розміщені за межами кріогенної камери. Це створює перешкоди передачі сигналів і збільшує енергоспоживання та шум.

Стартап SEEQC вирішив цю проблему — їхній новий чип дозволить забезпечити швидкий і надійний обмін інформацією між класичним і квантовим комп'ютером. Крім того, розробка інженерів стартапу здатна виконувати складні алгоритми для управління й оптимізації роботи кубітів без необхідності надсилати дані на зовнішній комп'ютер. Процесор також має менший розмір і споживає менше енергії.

Розробка SEEQC дозволить забезпечити швидкий і надійний обмін інформацією між класичним і квантовим комп'ютером Фото: SEEQC

І хоча в SEEQC заявляють, що створили перший у світі чип, здатний працювати в одному кріогенному середовищі з кубітами, стартап має безліч конкурентів. Наприклад, IBM, Google, Microsoft, Intel і Amazon мають свої програми та платформи для квантового обчислення. Також є інші стартапи, такі як IonQ, Rigetti Computing та D-Wave Systems, які пропонують свої квантові процесори та хмарні сервіси.

У SEEQC чимало конкурентів, наприклад IBM теж має свій квантовий комп'ютер Фото: IBM

Однак, розробка SEEQC відрізняється від інших тим, що вона використовує підхід під назвою цифрове квантове обчислення (Digital Quantum Computing). Це означає, що інженери проєкту інтегрують класичний і квантовий комп'ютер в одному чипі за допомогою надпровідникової технології. Це дозволяє зменшити складність і вартість створення й експлуатації квантових комп'ютерів.

SEEQC використовує підхід під назвою цифрове квантове обчислення Фото: SEEQC

Стартап SEEQC також має власну лабораторію з виробництва чипів у Нью-Йорку (Chip Foundry & Fabrication), де він може тестувати й оптимізувати свої чипи для різних видів кубітів. Крім того, фахівці компанії співпрацюють із різними партнерами по всьому світу для розробки й демонстрації програм на основі свого чипа.

SEEQC має власну лабораторію з виробництва чипів Фото: SEEQC

SEEQC очолює проєкт під назвою QCAT (Quantum Computing for Advanced Technologies), який фінансується урядом Великої Британії. Мета цього проєкту — створити повноцінний квантовий комп'ютер на основі цифрового чипа SEEQC і демонструвати його застосування в різних галузях, таких як машинне навчання, оптимізація й дослідження в медицині.

Раніше Фокус писав, що вчені підключать квантовий комп'ютер до суперкомп'ютера: чого вони хочуть досягти.