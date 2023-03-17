У Росії знайшли заміну західній електроніці: компоненти надішле Білорусь

"Імпортозамістити" чіпи в РФ не вдалося, тож вирішили попросити допомоги в Лукашенка.

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Російські медіа повідомляють, що незабаром підприємства з РФ отримають мікроелектроніку від білоруського виробника — ВАТ "Планар". Interfax.ru пише, що Росія і Білорусь домовилися про постачання критично важливих електронних компонентів.

Нещодавно президент Білорусі Лукашенко відвідав підприємство "Планар", яке випускає електроніку. У процесі цього візиту він зазначив, що затверджено список електроніки, яку Білорусь поставить Росії, а також розроблено "дорожню карту". Політик наголосив, що перші партії продукції вже відправлені в РФ. Крім того він розповів журналістам про домовленість створити білорусько-російське виробництво шаблонів для виготовлення мікросхем. На його думку, обидві країни зможуть знизити рівень залежності від іноземних компонентів і технологій.

Лукашенко акцентував, що Білорусь зможе надати Росії заміну західній мікроелектроніці, бо країна має "всі необхідні компетенції". Політик сподівається, що РФ збільшуватиме замовлення, закуповуючи чіпи та різні комплектуючі для потреб держкорпорацій на кшталт "Росатом", "Роскосмос" та "Росэлектроника".

Віцепрем'єр-міністр Білорусі Петро Пархомчик заявив, що через 7 років Білорусь спробує збільшити доходи від продажів своєї мікроелектроніки в 3,3 рази порівняно з 2021 роком, тобто до $330-350 млн.

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