В России нашли замену западной электронике: компоненты пришлет Беларусь

"Импортозаместить" чипы в РФ не удалось, поэтому решили попросить помощи у Лукашенко.

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Российские медиа сообщают, что вскоре предприятия из РФ получат микроэлектронику от белорусского производителя — ОАО "Планар". Interfax.ru пишет, что Россия и Беларусь договорились о поставках критически важных электронных компонентов.

Недавно президент Беларуси Лукашенко посетил предприятие "Планар", выпускающее электронику. В ходе этого визита он отметил, что утвержден список электроники, которую Беларусь поставит России, а также разработана "дорожная карта". Политик подчеркнул, что первые партии продукции уже отправлены в РФ. Кроме того, он рассказал журналистам о договоренности создать белорусско-российское производство шаблонов для изготовления микросхем. По его мнению, обе страны смогут снизить уровень зависимости от иностранных компонентов и технологий.

Лукашенко акцентировал, что Беларусь сможет предоставить России замену западной микроэлектронике, потому что у страны есть "все необходимые компетенции". Политик надеется, что РФ будет увеличивать заказы, закупая чипы и разные комплектующие для нужд госкорпораций вроде "Росатом", "Роскосмос" и "Росэлектроника".

Вице-премьер-министр Беларуси Петр Пархомчик, заявил, что через 7 лет Беларусь попытается увеличить доходы от продаж своей микроэлектроники в 3,3 раза, по сравнению с 2021 годом, то есть до $330-350 млн

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