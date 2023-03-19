"Дезінформації та кібератаки": творець нейромережі ChatGPT боїться власного винаходу (відео)

За словами Сема Альтмана, урядові регулятори мають не допустити небезпечних наслідків для людства від таких мовних моделей. ChatGPT правильно відповідає на 90% питань адвокатського іспиту й практично не помиляється під час шкільного тесту з математики.

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Сем Альтман, гендиректор компанії OpenAI, яка розробила програму на основі ШІ ChatGPT, попередив про небезпеку технологій, які змінюють суспільство. Про це повідомляє ABC News.

37-річний Альтман наголосив, що урядові регулятори та суспільство мають спільними зусиллями не допустити потенційно небезпечних наслідків для людства.

"Нам із цим слід бути обережними. Мене особливо турбує те, що подібні моделі можуть використовуватися для масштабної дезінформації, — зазначив Альтман. — Тепер вони краще пишуть комп'ютерний код і можуть застосовуватися в кібератаках".

Попри всі ризики, ChatGPT може стати "найбільшою технологією", яку поки що людству вдалося розробити, вважає він.

Інтерв'ю Сема Альтмана

Таке попередження одного з авторів цієї технології прозвучало після того, як OpenAI представила новітню версію мовної моделі ШІ GPT-4 менш ніж через чотири місяці після виходу її першої версії, яка стала користувацькою програмою, яка розвивалася найшвидше в історії.

В інтерв'ю представник OpenAI зазначив, що розробка не є ідеальною, але водночас у ході тестування вона відповіла правильно на 90% питань для адвокатського іспиту й практично не припустилася помилок під час шкільного тесту з математики. Крім того, ШІ може писати коди практично всіма мовами програмування.

Більшість побоювань, пов'язаних із розвитком сфери штучного інтелекту, зводяться до того, що ШІ повністю замінять людину. Проте Альтман запевняє, що система повністю підконтрольна людині.

"ШІ чекає, щоб хтось дав ввідні дані. Це інструмент, який контролює людина", — пояснив він, додавши, що все питання в тому, хто ним керує.

"Будуть і інші люди, які не дотримуються обмежень, яких ми дотримуємося. Думаю, суспільству не вистачає часу, щоб зрозуміти, як із цим бути, як його регулювати", — пояснив він.

Нагадаємо, що чат-бот ChatGPT пройшов капчу, сказавши, що він сліпий і найнявши фрілансера. ШІ вперше запропонував реальній людині допомогти діяти в обхід заходів безпеки в інтернеті.

Раніше Фокус повідомляв, що Microsoft вбудувала ШІ ChatGPT-4 в офісні продукти. У Microsoft 365 Copilot нейромережа використовується для будь-яких офісних завдань Office.