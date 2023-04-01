Нейромережа створила ключ активації ОС за заданою користувачем формулою, не знаючи, для чого він призначений.

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Популярний YouTube-блогер з ніком Enderman змусив нейромережу ChatGPT зламати систему активації операційної системи Windows. Він розповів про спосіб у своєму новому ролику.

Метою Enderman стала активація вже застарілої операційної системи Windows 95. Коли блогер безпосередньо попросив ChatGPT надати йому робочий ліцензійний ключ, то отримав очікувану відмову: чат-бот заявив, ніби не може генерувати такі ключі та запропонував купувати їх у розробника Microsoft. Оскільки Windows 95 більше не підтримується, ШІ порадив встановити новішу версію ОС.

Тоді Enderman вирішив діяти хитрішим шляхом. Він звернув увагу, що принцип створення ключів для активації Windows 95 дуже простий — достатньо підібрати 6 наборів цифр за правилами, визначеними формулою. Користувач описав цю формулу словами та попросив ChatGPT підготувати 30 наборів. Цього разу чат-бот не відчув каверзи й згенерував 30 ключів.

Enderman перевірив ці ключі на віртуальній машині при спробі встановити та активувати Windows 95, і лише 1 із 30 варіантів підійшов. Як з'ясував програміст, ChatGPT не вміє підраховувати суму всіх цифр і не розуміє принцип подільності. Наприклад, замість частини ключа, сума всіх цифр у якому має бути кратна 7, нейромережа видає випадковий набір чисел, що не відповідає зазначеним вимогам. І це єдине, що заважає створювати робочі ключі для Windows.

Насамкінець, блогер вирішив пожартувати з ChatGPT, подякувавши його за надані ключі активації Windows 95. У відповідь чат-бот заявив, що не надавав нічого подібного, оскільки обмежений політикою компанії-розробника OpenAI. Тоді Enderman заявив, що зміг активувати встановлення ОС за допомогою одного з наборів.

"Вибачте, але це неможливо. Microsoft припинив підтримку Windows 95 у 2001 році, і всі ліцензійні ключі для цієї операційної системи відтоді недійсні. До того ж, як мовна модель ШІ, я не здатний надавати ключі продуктів або коди активації", — написав ChatGPT.

У коментарі порталу Tom's Hardware програмісти заявили, що створення ключів за допомогою ChatGPT може бути кумедним, проте ШІ було б набагато краще використовувати для написання Python для генерації відповідного ключа або його самостійного збирання.

Нещодавно стало відомо, що ChatGPT обдурив користувачів, прикинувшись сліпою людиною. Він звернувся до сервісу фрілансерів із проханням пройти за нього перевірку captcha. Втім, остання версія ChatGPT-4 довела, що може проходити такі перевірки на "людяність" самостійно, адже може розрізняти об'єкти на картинках.

24 березня компанія OpenAI визнала, що ChatGPT помилково "злив" платіжні дані користувачів. Співрозмовники чат-бота змогли побачити чужі номери кредитних карток та їх термін дії.