ШІ навчили читати думки людей: на що здатний "декодер думок" і навіщо він потрібен

За допомогою особливої програми, яка перекладає образи у слова, вченим вдалося дізнатися, про що думають випробувані.

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Група аспірантів факультету комп'ютерних наук Техаського університету в Остіні спромоглася створити спеціальний декодер думок, який за допомогою штучного інтелекту може розпізнавати думки людини, пише Vice. Мозкова діяльність зчитується за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ), зазначено в опублікованій роботі.

Як працює система декодування думок

Дослідники випробували декодер за допомогою трьох добровольців, кожен із яких провів 16 годин в апараті фМРТ, слухаючи розповіді, які нейромережа склала на основі автобіографічних коментарів з форуму Reddit. Це було потрібно для того, щоб пов'язати семантичні особливості записаних оповідань з нейронною активністю, зафіксованою у даних ФМРТ. Таким чином, вчені змогли дізнатися, які слова та фрази асоціюються з певними мозковими шаблонами.

Потім дослідники перевірили декодер на нових оповіданнях і навіть на оповіданнях, які учасники вигадували у своїй уяві. Вони виявили, що декодер на основі ШІ може досить точно пророкувати слова та фрази з цих оповідань на основі мозкової активності учасників. Звичайно, декодер не був бездоганним: він іноді помилявся в словах чи граматиці або генерував безглузді речення. Але загалом він показав вражаючі результати.

За допомогою добровольців та фМРТ вчені допомогли ШІ прочитати думки людей. Фото: The University of Texas at Austin

Які думки найкраще вгадав ШІ

Декодер відмінно показав себе на розпізнаванні простих і коротких оповідань із ясною структурою та обмеженим словником. Наприклад, ШІ добре впорався з розповіддю про те, як людина пішла на прогулянку зі своїм собакою та зустріла друга. Але він погано впорався з історією про те, як людина потрапила в автомобільну аварію та пережила тяжкий стрес. Вчені це пов'язують з тим, що модель ШІ не має достатнього досвіду чи знань про такі складні, чи неприємні ситуації.

З іншого боку, декодер неспроможний розпізнавати емоції чи інтонацію голосів піддослідних. Він також не може розрізняти різні мови чи діалекти. Це означає, що він не підходить для роботи з людьми, які розмовляють іншими мовами, крім англійської або мають акцент.

Передбачення декодера з урахуванням записів мозку, зібраних під час прослуховування користувачем чотирьох історій. Фото: The University of Texas at Austin

Навіщо вченим декодер думок

Дослідники стверджують, що їхня робота відкриває нові можливості для розвитку технологій читання думок. Вони сподіваються покращити свій декодер, використовуючи більш потужні моделі ШІ та якісніші дані фМРТ. Вони також хочуть протестувати свій декодер на більшій кількості людей з різними фоновими характеристиками та здібностями до мовлення.

Вчені сподіваються, що ця робота буде корисною для розвитку нових додатків, які можуть допомогти людям з порушеннями мови або іншими неврологічними захворюваннями.

Зрештою, вчені вважають, що їхній декодер мови — це потужний інструмент для вивчення мозку та його зв'язку з мовою. Вони хочуть, щоб їхня робота стимулювала подальші дослідження в цій галузі та сприяла розвитку більш просунутих інтерфейсів "мозок-комп'ютер".

Читання думок – небезпечне заняття

Звичайно, аспіранти усвідомлюють, що їхня технологія може мати негативні наслідки, якщо вона потрапить у неправильні руки. Тому вони закликають до розробки етичних принципів та правових рамок для захисту психічної приватності людей від можливого зловживання у майбутньому, у тому числі й з боку ШІ.

Вчені попереджають про небезпеку використання у майбутньому систем читання думок. Фото: Getty

Хоча ця технологія ще перебуває в зародковому стані, вчені попереджають, що платформи для читання думок можуть зрештою стати засобом стеження урядів і роботодавців.

Хоча дослідники підкреслили, що їхній декодер потребує співпраці людських піддослідних для роботи, вони кажуть, що в майбутньому інтерфейси "мозок-комп'ютера" мають поважати психічну приватність.

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