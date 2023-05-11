Командири ЗС РФ приречені: росіяни оцінили український комплекс розвідки Plastun (відео)

За словами окупантів, Plastun виявляє будь-які військові засоби зв'язку, крім системи "Хвильова мережа". Проте розробники запевняють, що вона не врятує.

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Російські військові оцінили станції радіоелектронної розвідки Plastun-RP3000 виробництва української компанії "Інфозахист". Про це пише "Мілітарний", посилаючись на сюжет пропагандистської програми "Время-Ч".

Військовослужбовці ЗС РФ поскаржилися, що Plastun визначає місце розташування російських засобів зв'язку, фіксуючи будь-які вихідні радіосигнали, і окупанти ніяк не можуть з цим боротися. В результаті ЗСУ атакують ворожі позиції і завдають великих втрат серед особового складу та командування. Наприклад, якщо радіостанція постійно виходить в ефір з одного місця, то там, найімовірніше, знаходиться командир.

Росіяни зазначили, що така проблема виникає з усіма наявними раціями, оскільки розробники не подбали про надійне шифрування. Зокрема, один із військових розкритикував спеціалізовані рації "Азарт" за високу помітність — вони використовують технологію псевдовипадкової перебудови частот (ППРЧ), проте сучасні приймачі помічають усі його "стрибки". У рацій DMR та сама проблема, але вони перед зміною частоти ще й передають ID — назву станції, якою їх можна обчислити в ефірі.

За словами військового спеціаліста, обдурити системи РЕР Plastun-RP3000 можуть російські радіостанції, які використовують новий стандарт зв'язку під назвою "Хвильова мережа". Він дозволяє передавати дані не напряму, а через кілька інших засобів зв'язку, які є посередниками.

Директор компанії "Інфозахист" Ярослав Калінін оцінив роботу "Хвильової мережі" та визнав, що система випромінює дуже слабкий електромагнітний сигнал, який складно запеленгувати. Водночас визначення розташування станції залежить не тільки від його потужності та типу.

"Про нашого пеленгатора свого часу російська пропаганда взагалі заявляла, що він нічого не вартий, і що сигнали ППРЧ з широкою смугою для нього будуть проблемою. Але час все розставляє на свої місця", — підсумував представник компанії.

Станція Plastun-RP3000 призначена для радіоелектронної розвідки, пошуку систем зв'язку, автоматизованого швидкісного радіомоніторингу, обробки та реєстрації даних перехоплення, а також синхронної пеленгації та розшифрування частотно-модульованих сигналів. Середня похибка при пеленгуванні джерела радіозв'язку в діапазоні 25–90 МГц становить 1,2°, діапазоні 90–525 МГц – 0,8°, а діапазоні 525–3000 МГц до 1°, дальність дії — до 10 км.

"Пластун" виявляє мережі та частоти радіостанцій тактичної та оперативно-тактичної ланки, а також рацій, якими користуються невеликі ДРГ. Plastun-RP3000 також визначає місцезнаходження основних військових станцій зв'язку та їх координати. Станція також підходить для виявлення цифрових каналів керування та передачі інформації, координати безпілотників, контрбатарейних засобів.

Вага Plastun-RP3000 складає всього 39 км, тому її досить легко переміщати з місця на місце. Час розгортання займає лише 20 хв, після чого станція може автономно працювати до 8 год.

Станом на квітень ЗСУ знищили як мінімум 133 російські комплекси РЛС та РЕБ, у тому числі "Зоопарк", "Борисоглебськ" та "Житель". За підрахунками OSINT-спільноти Molfar, це завдало росіянам загальних втрат на суму понад 1 млрд доларів.