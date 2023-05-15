Дрони-камікадзе IRIX запустять у масове виробництво: відомі особливості проекту

Компанія Hellenic Defense Systems буде тісно співпрацювати з південноафриканською групою Paramount Group у виробництві баражуючих боєприпасів.

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Державна грецька компанія Hellenic Defense Systems (EAS) має намір розпочати місцеве виробництво далекобійних дронів-камікадзе у партнерстві з південноафриканською групою Paramount, повідомляє Defense News. Це дозволить посилити виробничі можливості країни за умов воєнних дій нового покоління, кажуть представники компаній.

Система безпілотників вже отримала умовну назву IRIX і вона стане першою у своєму роді, виробленою в Греції, яка не мала власних виробничих потужностей для розробки дронів.

IRIX не розроблятимуть з нуля, а задіятимуть вже існуючу платформу БПЛА N-Raven від компанії Paramount. Наразі N-Raven виробляють в Абу-Дабі, а перші його світові поставки заплановані на жовтень. Зі свого боку, грецька компанія також братиме участь у поточних дослідженнях та розробках майбутніх модернізацій, які здійснюватимуться в рамках безпілотної платформи.

Конкретні можливості нового бойового безпілотника ще не розкрито. Paramount описала його як економічну систему, здатну вражати важливі цілі глибоко в тилу противника, і навіть забезпечувати повітряну розвідку.

Оскільки дизайн системи заснований на N-Raven, IRIX може мати час польоту між 2 год і 4,5 год, дальність до 100 км і здатність нести понад 13 кг корисного навантаження. PAS також раніше заявила, що версія N-Raven з можливістю координації дій кількох дронів знаходиться на просунутій стадії розробки та очікується, що буде запущена у виробництво у другій половині 2024 року.

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