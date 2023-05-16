"Більше сучасних датчиків для дронів і літаків": спецпризначенці вимагають модернізації

У Пентагоні розвивається програма модернізації безпілотників і літаків, датчики яких потребують значного оновлення в умовах сучасних воєн.

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"Широкі можливості сучасної оптики та датчиків і менше навантаження на людей — ось ключ до модернізації армії", — заявив полковник ВПС Кен Кюблер на конференції SOF Week у Флориді, повідомляє Defense News. За словами військового, програма модернізації, перш за все, має торкнутися сфери безпілотників та літаків.

Дрони на чолі кута

Крім того, Кюблер зазначив, що для цих платформ критично важливі безпечна передача даних та зв'язок. Кібербезпека повинна бути в основі будь-якої розробки від початку планування і до реалізації пристрою. Особливо модернізації безпечних датчиків потребують сили Командування спеціальних операцій США (спецпризначенці).

Щодо дронів, Кюблер сказав, що його відомство на даний момент зосереджено на зниженні потреби у підтримці БПЛА з боку людини. Він пояснив, що, незважаючи на безпілотний аспект технології дронів, ця платформа все ще вимагає великої кількості обслуговуючого персоналу. Наприклад, для одного MQ-9 потрібно до 200 осіб персоналу з урахуванням підтримки від обслуговування до польоту.

Модернізація датчиків для військових дронів критично важлива, кажуть військові. Фото: Міноборони США

Морська розвідка

Наступні кроки модернізації включають перетворення "бойового корабля на головну платформу для Командування спеціальних операцій ВПС США", сказав Кюблер. "Це справді складне інженерне завдання", — додав він.

В даний час командування вивчає вплив роботи в морі на технічне та допоміжне обладнання, у тому числі вплив води на планери та способи забезпечення підтримки літаків у морі.

Офіс Кюблера вже уклав контракт на програму Armed Overwatch, при цьому організація обрала L3Harris Technologies і Air Tractor як переможців на виробництво літака, який колись називався AT-802U Sky Warden, але пізніше був перейменований на OA-1K.

За цим контрактом має бути виготовлено до 75 одномоторних турбогвинтових літаків Sky Warden на суму до $3 млрд.

AT-802U Sky Warden глобально модернізують та випустять сучасну модель Фото: ВПС США

Інноваційні датчики та лазерні системи

Щодо ударної частини, командування провело випробування системи Advanced Precision Kill Weapon System від BAE Systems. Озброєння OA-1K включатиме 2,75-дюймові ракети з лазерним наведенням у складі системи високоточного ураження, ракети AGM-114 та бомбу GBU-12 Paveway.

Головне, щоб літак мав модульну конструкцію, адже спецназ хоче мати можливість швидкої модернізації потрібних датчиків та систем для різних місій.

За його словами Кюблера, зараз командування спеціальних операцій має 16 контрактів і очікує на постачання перших літаків у жовтні.

Ракети AGM-114 будуть встановлені на оновлений AT-802U Sky Warden (OA-1K) Фото: ВПС США

БПЛА майбутнього

Звісно, Командування сил спецоперацій армії США вже заглядається на майбутні технології, особливо у сегменті безпілотних систем. Військове відомство вже об'єдналося з Агентством перспективних дослідницьких проєктів (DARPA) Міністерства оборони для спільно розробки програми X-Plane. Мета цієї програми – створення безпілотників із нерухомим крилом за системою VTOL. Серед основних вимог військових не лише можливість апарату вертикально злітати та сідати, а й максимальна швидкість польоту на рівні 700 км/год.

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