З'явився ноутбук без екрана, як у фантастичних фільмах: що це за дивина (відео)

Spacetop – перший ноутбук, який оснащений окулярами віртуальної реальності та зовсім не має дисплея.

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Компанія Sightful представила ноутбук Spacetop, який не має звичного для всіх екрану, повідомляє PC World. Натомість він використовує прозорий тривимірний дисплей, який дозволяє користувачеві взаємодіяти з ноутбуком.

Звичайно, для тривимірного дисплея використовуються VR-окуляри, які дозволять створити вам стільки робочих просторів, скільки вам потрібно. Всі вони, напевно, помістяться на площі в 100 дюймів, яку зможе згенерувати віртуальна гарнітура.

Ніхто, крім вас, не побачить віртуальні екрани Фото: Соцмережi

До речі, любителі VR-гарнітур оцінять, що окуляри Spacetop підтримують між очну відстань від 56 мм до 70 мм, оскільки ширина очей у людей різна. А проблему користувачів з поганим зором компанія вирішила за допомогою індивідуального підходу: замовнику потрібно надіслати характеристики своїх звичайних окулярів і компанія зробить віртуальну гарнітуру згідно з діоптріями клієнта.

Що стосується технічних характеристик, то ноутбук створений як бізнес-інструмент з оптимізованим процесором Arm, операційною системою AOSP (Android з відкритим вихідним кодом) і, звичайно ж, спеціальною гарнітурою.

Ноутбук виглядає як звичайний гаджет, але тільки без дисплея

Специфікації включають 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті та найсучасніші бездротові модулі. Ви також отримуєте вебкамеру з роздільною здатністю 2560×1920, що трохи краще, ніж в інших ноутбуків, а також сканер відбитків пальців. Є навіть пара портів USB-C зі швидкістю 10 Гбіт/с з DisplayPort 1.4, тому ви можете під'єднати зовнішній дисплей, якщо він вам дуже потрібен.

Але якщо ви хочете обзавестися цією новинкою за ціною $2000, то доведеться поквапитися — компанія випустила тільки 1000 штук свого Spacetop і коли буде наступна партія — не відомо.

Раніше Фокус розповідав, як зробити так, щоб ноутбук служив роками.