Українець створив додаток, який врятував йому життя: як працює SaveMe

Три роки розробник соромився показувати проєкт публічно, але тепер розмістив його у відкритому доступі, сподіваючись, що інші програмісти допоможуть його вдосконалити.

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Український айтішник Богдан Гончарук із компанії NodeArt Soft Ukraine розробив додаток, який несподівано врятував йому життя. Він описав історію на сторінці в соціальній мережі Linkedin.

Близько 3 років тому Богдан Гончарук зробив простий мобільний додаток SaveMe, який автоматично телефонує близьким, якщо користувачеві стало погано. При запуску вмикається таймер, після закінчення відліку програма здійснює дзвінок до обраного контакту з телефонної книги. Якщо ж стан людини покращився, поки час не сплинув, вона може скасувати дзвінок.

Український програміст Богдан Гончарук Фото: LinkedIn

"Додаток був створений швидко, і він не оновлювався 3 роки, словом написаний він некрасиво. І тому я соромився його показувати публічно як свою роботу. Але сьогодні він врятував мені життя, коли я задихався. І я покажу його, навіть якщо мені не подобається його код", — написав програміст.

Інтерфейс додатку SaveMe Інтерфейс додатку SaveMe

Він розмістив код SaveMe на GitHub — найбільшому онлайн-сервісі для хостингу IT-проєктів. Тепер будь-хто може подивитися, як влаштований додаток, доробити його, використовувати для своїх цілей або просто встановити на смартфон. Поки що SaveMe портовано тільки на операційну систему Android. У майбутньому Богдан Гончарук планує додати підтримку iOS, відправку SMS-повідомлень або виклик на інші номери, якщо дзвінок не вдався.

Деякі користувачі Linkedin розкритикували програму, вважаючи її неефективною, оскільки вона не працює автоматично. У критичний момент користувачеві необхідно розблокувати телефон, знайти та запустити потрібну програму, а за цей час можна встигнути викликати "швидку допомогу". Євген Семченко з EPAM Systems запропонував під'єднати SaveMe до смарт-годинників або фітнес-браслетів, які відстежують пульс носія.

Раніше з'явилася інформація, що Apple заборонила співробітникам користуватись чат-ботом ChatGPT. За даними джерел, компанія розробляє схожий проєкт і побоюється витоку даних з боку програмістів.

Писали також, що моделі Кароліні Лопес заборонили користуватися програмою для знайомств. Як передбачає 20-річна дівчина, сервіс видаляє її анкети, оскільки вона виглядає набагато молодшою за свій вік.