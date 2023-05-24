Німеччина відправляє в Україну партію безпілотників eVTOL Vector: як вони допоможуть ЗСУ
Поки що армія України отримає 54 німецькі БПЛА, але їхня кількість незабаром значно збільшиться.
Німеччина надала додаткову підтримку ЗСУ та відправила партію нових розвідувальних дронів Vector, повідомляє Defense-Blog. Згідно з пресрелізом Федерального уряду Німеччини, в Україну відправлено партію з 54 неозброєних безпілотників.
Дрони Vector розроблені компанією Quantum-Systems і чудово зарекомендували себе у війні проти російських окупантів. Київ замовив 33 з них на початку серпня минулого року і з того часу замовив ще 105. Планується, що кількість цих розвідувальних безпілотників зросте.
Дрони Vector – це літальні апарати вертикального зльоту (eVTOL) у форматі гвинтового літака. Кожен безпілотник має довжину 1,63 м, розмах крила 2,8 м та використовується для повітряної розвідки. Тривалість польоту дрона-розвідника становить понад дві години й він може передавати відеоматеріали та дані з відстані до 30 км, що є радіусом дії основних гармат противника.
Quantum-Systems заявляє, що Vector є частиною системи 2-1, яка використовує той же основний фюзеляж, наземний контролер, канал передачі даних, датчики та можливості інтеграції штучного інтелекту. В якості альтернативи він може бути налаштований як мультикоптер Scorpion без будь-яких змін в апаратній частині авіоніки. Відкрита системна архітектура дозволяє постійно розширювати можливості та функціональність системи.
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