Германия отправляет в Украину партию беспилотников eVTOL Vector: как они помогут ВСУ

Пока что армия Украины получит 54 немецких БПЛА, но их количество вскоре значительно увеличится.

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Германия оказала дополнительную поддержку ВСУ и отправила партию новых разведывательных дронов Vector, сообщает Defense-Blog. Согласно пресс-релизу Федерального правительства Германии, в Украину отправлена ​​партия из 54 невооруженных беспилотников.

Дроны Vector разработанны компанией Quantum-Systems и отлично зарекомендовал себя в войне против российских оккупантов. Киев заказал 33 из них в начале августа прошлого года и с тех пор заказал еще 105. Планируется, что число этих разведывательных беспилотников вырастет.

Дроны Vector – это летательные аппараты вертикального взлета (eVTOL) в формате винтового самолета. Каждый беспилотник имеет длину 1,63 м, размах крыла 2,8 м и используется для воздушной разведки. Продолжительность полета дрона-разведчика составляет более двух часов и он может передавать видеоматериалы и данные с расстояния до 30 км, что является радиусом действия основных артиллерийских орудий противника.

Vector – это eVTOL дрон в формате винтового самолета Фото: Quantum Systems

Quantum-Systems заявляет, что Vector является частью системы 2-в-1, которая использует тот же основной фюзеляж, наземный контроллер, канал передачи данных, датчики и возможности интеграции искусственного интеллекта. В качестве альтернативы он может быть сконфигурирован как мультикоптер Scorpion без каких-либо изменений в аппаратной части авионики. Открытая системная архитектура позволяет постоянно расширять возможности и функциональность системы.

Ранее Фокус писал, что в Турции испытали новейшую лазерную ракету для дронов: как ее будут применять.