В Турции испытали новейшую лазерную ракету для дронов: как ее будут применять (видео)

Mete гораздо лучше обычных гранатометов по дальности полета. Ими предлагают вооружать разные типы беспилотников, а первопроходцем стал коптер Gök Alp.

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В Турции во время испытаний беспилотник Gök Alp впервые выстрелил мини-ракетой Mete. Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu, ссылаясь на пресс-службу компании ROKETSAN.

Испытания провели для того, чтобы запустить 40-мм ракеты с лазерным наведением Mete в серийное производство, теперь процесс перешел на заключительный этап. Такие ракеты запускаются с помощью специальной пусковой установки, которые предлагают устанавливать на турели небольших летающих, наземных или морских беспилотников, а также транспортных средств. По словам разработчиков, Mete значительно опережает боеприпасы для обычных гранатометов по максимальной дальности полета.

Первым дроном, применившим ракеты Mete, стал БПЛА Gök Alp производства оборонной компании PAVO Group. Как отметил председатель правления группы Альпер Озбилен, новую систему вооружения успешно интегрировали в летательные аппараты.

Gök Alp — это коптер, предназначенный для работы в самых сложных условиях. Он получил прочную конструкцию, которая может поднимать полезную нагрузку весом до 13 кг и проводить в воздухе до 35 минут, а также другими "передовыми технологиями", пока хранящимися в тайне.

"Gök Alp — первая платформа, на которой используется МЕТЕ. Ее отличительными чертами являются как полезная грузоподъемность, так и способность оставаться недосягаемой для обстрелов", — прокомментировал Альпер Озбилен.

Ранее писали, что БПЛА Akinci впервые в мире запустил крылатую ракету Çakir от Roketsan. Она была сброшена с высоты 7 тысяч метров, а затем долетела до цели с помощью реактивного двигателя KALE KTJ-1750 и точно ее поразила.

Писали также, что дрон SARISA SRS-1X научился запускать ракеты Hydra 70. Как показали испытания, даже небольшие беспилотники, вооруженные 70-мм ракетами, могут частично заменить дорогие ударные вертолеты.