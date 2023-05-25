В Україні можуть робити дрони, які не бояться російських РЕБ: що відомо (відео)

На форумі виробників дронів, що пройшов у Львові, показали унікальні розробки БПЛА.

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Навіть невеликий простий безпілотник може бути грізною зброєю у руках умілого бійця, стверджують учасники форуму виробників безпілотників, що пройшов у Львові, – розповідає ТСН. На форум, який зібрав понад тридцять команд, зібралися й експерти та ентузіасти та волонтери, для яких безпілотники стали основною темою допомоги ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

Наприклад, квадрокоптер, який представив Олексій Бабенко, один із членів команди розробників, уже успішно випробуваний нашими героями на фронті та довів свою ефективність. Дрон дуже простий в керування і завдяки наочному інтерфейсу вже за годину майже будь-хто може навчитися ним управляти. Квадрокоптер може скидати боєприпаси на позиції ворога, а ще не боїться РЕБ.

А дрон "Фенікс" – спільна українсько-литовська розробка – може після атаки засобами РЕБ за допомогою оператора швидко відновити свої технічні характеристики та продовжити виконувати завдання, каже Юлія Мамчак, представник команди розробників. "Саме тому він і називається Фенікс, оскільки його дуже просто відновити", — каже вона.

БПЛА "Фенікс" може бути легко відновлено після того, як його збили системи РЕБ Фото: Скриншот

За словами організатора форуму Любові Шипович, Мінцифри та "Армія дронів" говорять про необхідність отримати для ЗСУ понад 200 тисяч дронів. А волонтер Марія Берлінська підкреслює, що форум якраз і повинен послужити хорошим стартом для всіх, щоб кількість безпілотників українського виробництва у ЗСУ збільшувалася з кожним днем.

Раніше Фокус писав, що дрони з гранатами атакували прикордонний пункт у Брянській області.