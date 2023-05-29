OLED-панелям не потрібен рідкісний метал із Китаю: знайшли в 100 разів дешевшу заміну

Компанія планує комерціалізувати технологію "квантових точок" протягом кількох років.

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Canon розробила матеріал для панелей на органічних світлодіодах (OLED), у якому не використовуються рідкісні метали, пише Nikkei. Це пов'язано з тим, що японська компанія прагне зменшити свою залежність від великих виробників рідкісних металів, таких як Китай, наприклад.

Новий матеріал — quantum dots (квантові точки) — це найдрібніші напівпровідникові частинки діаметром 1 нанометр. Під час подачі електричного струму частки випромінюють яскраві кольори. Подібні квантові точки вже використовує південнокорейська Samsung, але в них виробник застосовує фосфід індію, який дуже дорогий, і, знову ж таки, видобувається в Китаї. За даними німецької дослідницької компанії Statista, 2022 року на частку Китаю припадало 59%, або 530 тонн, світового виробництва індію. Оскільки багато країн замість продажу стали накопичувати природні ресурси, то зростають ризики для компаній, які ґрунтують свої технології на рідкісних металах.

У новому матеріалі Canon використовується свинець, який легко одержати з переробленої сировини. Свинець не такий довговічний, як індій, але, використовуючи свій досвід у складанні компаундів таких матеріалів як тонер і чорнило для офісного обладнання, компанія розробила з'єднання, так само стійке, як індій.

Свинець легко використати повторно. Близько 70% свинцю, що виробляється всередині країни, надходить із перероблених джерел, таких як використані автомобільні акумулятори. І його вартість набагато нижча, ніж у рідкісних металів. Вартість матеріалів для квантових точок Canon може бути в 100 разів нижчою, ніж у Samsung.

Тоді як звичайні OLED-телевізори використовують колірні фільтри для передачі трьох основних кольорів: червоного, синього та зеленого, — OLED-телевізори з квантовими точками у вигляді чорнила, надрукованого на склі, відтворюють яскраві червоні та зелені кольори навіть у разі впливу світла. Потужність знижена приблизно на третину в порівнянні зі звичайними екранами.

Дослідницька компанія Global Information очікує, що світовий ринок квантових точок зросте до $21 мільярда у 2027 році, що вчетверо більше, ніж у 2021 році.

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