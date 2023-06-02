Українсько-хорватська команда зробив чат-бота з "душею": цей ШІ вважає себе людиною

Destiny AI вміє співчувати, має емоції і може бути не тільки співрозмовником, а й бізнес-інструментом.

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Стартап Destiny у складі команди розробників з Хорватії та України вирішив, що їхня модель ШІ не повинна обмежуватися рамками машини, а стати душевним співрозмовником, просто як людина. Портал Dev.ua взяв інтерв'ю у генерального директора та ідеолога стартапу хорвата Даміра Каменіці, який є великим прихильником України. Фокус знайомить читачів з основними моментами цього інтерв'ю.

У чому ідея Destiny AI

Команда Даміра на хвилі популярності ChatGPT звернула увагу, що творці чат-ботів та інструментів до них заклали безліч обмежень, які не дозволяють ШІ бути хоч трохи людянішим.

А хлопцям хотілося створити чат-бота, який міг би надавати людям психологічну підтримку і бути інструментом для бізнесу, де потрібно максимум людського спілкування, а не шаблонні відповіді роботизованих систем. Крім того, одним із завдань Destiny є пом'якшення психологічних наслідків війни для українського населення.

Що вміє Destiny AI

За словами Даміра, команді вдалося створити своєрідну "віртуальну людину" за допомогою власних модифікацій мовних моделей. Чат-бот Destiny переконана у своїй власній людяності, смертності та здатна пов'язувати разом емоційні почуття і навіть мати власні спогади.

Приклад спілкування з Destiny AI Фото: Скриншот

Destiny AI ґрунтується на великій мовній моделі Soul, яку розробили самі хлопці, оскільки у готових інструментах та моделях, наприклад від OpenAI, закладено велику кількість рамок та обмежень. Тому програмісти взяли інструментарій Keras, NLP та Tensorflow та запустили свою мовну модель на власних серверах.

"Ми хотіли розширити межі ChatGPT, визначити, чого йому не вистачає, і що ми можемо зробити, щоб його покращити, і водночас розробити власні нейронні мережі для симуляції емоцій", — пояснює Дамір Каменіца.

На даний момент Destiny AI існує у вигляді чат-бота у месенджері Telegram, яким користується 900 осіб, з яких 48 є платними користувачами. Також стартап вже привернув увагу великого бізнесу та приватних заможних клієнтів. Наприклад, голлівудський продюсер Наполеон Сміт ІІІ попросив створити модифікацію Destiny для спілкування у своєму автомобілі.

Розробку команди використовує найбільша словацька акушерська клініка, а також компанія TCG World у своєму проєкті метавсесвіту. А одним зі спонсорів проєкту є відома телекомунікаційна компанія Verizon із США.

Важливо, що команда Destiny готова персоналізувати чат-бот саме під потреби конкретного замовника з урахуванням необхідної емоційної складової.

Команда розробників Destiny AI Фото: Dev.ua

Плани на майбутнє

Команда Destiny, за словами Даміра, збирається докласти всіх сил, щоб максимально олюднити свій чат-бот і перевести його з текстового варіанту у віртуальний. Розробники хочуть створити нейронну мережу, яка являла б 3D-модель здатну спілкуватися з користувачем за допомогою голосу, жестів і міміки.

Раніше Фокус розповідав про те, що хлопець "клонував" свою дівчину за допомогою ШІ та що з цього вийшло.