З криптозахистом та суверенним VPN: "Ростех" рапортує про випуск комплексу зв'язку

Компанія стверджує, що вже цього року їхню розробку використовуватимуть співробітники МНС.

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Держкорпорація "Ростех" показала журналістам свою нову розробку – захищену систему зв'язку, яку використовуватимуть у складних польових умовах рятувальники МНС, повідомляє Cnews. Це обладнання дуже важливе для Росії, тому що в РФ спостерігається гострий дефіцит саме сучасних пристроїв із підтримкою шифрування та надійності передачі даних, а в умовах санкцій доводиться намагатися розробляти щось своє.

За обіцянками радіоінженерів "Ростеха", їхня система не тільки надає зашифрований голосовий зв'язок, а й зашифровану передачу коротких повідомлень, а також забезпечує голосовий зв'язок, передачу коротких повідомлень і координат, дозволяє проводити захищені аудіо- та відеоконференції.

Для більшої надійності при роботі в інтернеті комплекс оснащений власним VPN-сервісом, а всі засоби криптозахисту пройшли перевірки "у відповідних органах".

Сама система підтримує роботу мережі стандарту DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio) і дозволяє записувати всі переговори, але без доступу сторонніх осіб.

У "Ростеху" стверджують, що вже успішно провели тестування нової захищеної системи зв'язку і вже цього року її зможуть використати співробітники МНС.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти намагалися налагодити зв'язок за допомогою свого "криптофона", але в них нічого не вийшло.