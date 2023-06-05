Митники у Білорусі вилучили 440 чіпів "Байкал": кому знадобився "непотріб з нульових"?

Контрабанда виявилася у далекобійника, який прямував з Латвії, і віз процесори "на прохання друга".

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Митники у Вітебську затримали незвичайного контрабандиста, який перевіз у своїй вантажівці 440 незадекларованих російських процесорів Baikal T1, повідомляє головне митне відомство РБ.

За словами водія далекобійника, він просто "забув" задекларувати процесори, а перевезти чіпи попросив водія його "один знайомий".

Вартість партії процесорів митниця оцінила у $50 тис. і водій мав заплатити мито у $10 тис., проте не зробив цього. Тепер, згідно із законом, забудькуватому далекобійнику доведеться заплатити штраф у 30% від оцінної вартості партії цих процесорів, тобто $15 тис.

Знайдені митниками контрабандні чіпи Baikal T1 Фото: Соцмережi

У коментарях користувачів у соцмережах до цієї новини більшість дивується: звідки "друг далекобійника" взяв таку кількість чіпів, які вже рік як не виробляються на фабриці TSMC і кому взагалі знадобилося стільки CPU, які за продуктивністю давно залишилися "на початку цього століття".

Раніше Фокус розповідав про те, що в Росії тестують чіп "Байкал" на комп'ютері "Бобер": як проходить імпортозаміщення.