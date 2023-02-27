У Росії тестують чип "Байкал" на комп'ютері "Бобер": як проходить імпортозаміщення

У країні-агресорі намагаються "замістити" іноземну техніку та ПЗ в атомній галузі.

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"Росенергоатом", який є частиною держкорпорації "Росатом", повідомив, що нещодавно розпочалося тестування процесорів "Байкал" за допомогою "універсального" комп'ютера під назвою "Бобер". Така заява була опублікована на офіційному сайті концерну.

Згідно з повідомленням, концерн закупив партію "Бобрів" із метою протестувати роботу російського чипа, а потім впровадити пристрої "в інфраструктуру генерувальної компанії". Тестами курує АТ "Грінатом" (належить "Росатому"). Завдання тестувальників — перевірити, наскільки російський чип і російський ПК справляються із завданнями, коли йдеться про забезпечення роботи "галузевих централізованих систем "Росатому". Звідси можна зробити висновок, що держкорпорація намагається перейти на вітчизняні аналоги hardware і software для того, щоб відмовитися від техніки та ПЗ з "недружніх" країн.

У "Росенергоатомі" запевняють, що ПК "Бобер", створений компанією Delta Computers, є "універсальним". Однак системні блоки типу SFF (Small Form Factor) або так звані міні-ПК давно випускають Lenovo, Fujitsu, Dell та інші міжнародні компанії. Відомо, що російський аналог має "під капотом" чип "Байкал-М", який має в розпорядженні, якщо вірити специфікації "Байкал Електронікс", 8 ядер. Як операційна система встановлена система під не менш дивною назвою "Новоросійськ". Насправді це просто дистрибутив Astra Linux.

ІТ-директор "Росенергоатому" заявив, що для РФ стратегічно важливо перевести атомну галузь на російські чипи, щоб зробити її "технологічно незалежною".

Наразі комп'ютерам "Бебер" довірили керувати документообігом. У майбутньому техніка та софт забезпечать безпеку інформаційних систем концерну.

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