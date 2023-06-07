Казахстан, Вірменія та Гонконг блокують платежі РФ за електроніку: що сталося

Місцеві ІТ-компанії побоюються подорожчання комплектуючих та дефіциту "заліза" для комп'ютерної інфраструктури.

Related video

У юридичних осіб із Росії виникли великі проблеми з оплатою постачання санкційного обладнання через Вірменію, Казахстан та Гонконг, повідомляє видання Комерсант. Ці країни стали блокувати платежі за товарною номенклатурою за купівлю серверів, процесорів та іншої важливої електроніки.

Через санкції США ІТ-компаніям Росії все важче підтримувати та оновлювати комп'ютерну інфраструктуру, а спроби обійти санкції шляхом постачання через сусідні країни все більше наштовхуються на перешкоди. Від звичних "сірих" поставок сусіди готові відмовитися через побоювання потрапити під вторинні санкції США – банки відмовляються проводити оплату за спеціальними кодами, які чітко означають конкретне обладнання, заборонене до ввезення до Росії. Обмеження стосуються, зокрема будь-якого переказу грошей чи надання послуг підсанкційній РФ.

Зараз російські компанії шукають інші лазівки, наприклад намагаються ввозити обладнання під альтернативними кодами, щоб приховати реальну назву товарів. Інший варіант передбачає закупівлю через треті країни повністю готового обладнання, щоб згодом розбирати його на окремі потрібні компоненти. Але це призведе до значного подорожчання комплектуючих, а всі витрати будуть переведені на споживача як підвищена ціна на послуги.

Крім того, якщо росіянам не вдасться швидко знайти обхідні шляхи та налагодити безперебійний ланцюжок поставок комплектуючих, то, за оцінкою експертів, опитаних виданням, приблизно через пів року Росію накриє дефіцит комп'ютерних комплектуючих, що знову ж таки призведе до значного подорожчання.

Раніше Фокус писав про те, що митники у Білорусі вилучили 440 чіпів "Байкал": кому знадобилося "старіння з нульових"?