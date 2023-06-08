Бойовий рекорд: "таємні" дрони підірвали 5 російських танків та БМП за один виліт (відео)

Мінцифри зберігає у секреті, які саме безпілотники атакували окупантів, обіцяючи розкрити цю інформацію лише після перемоги України у війні.

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Українські військові за допомогою нових бомбардувальників із "Армії дронів" встановили бойовий рекорд зі знищення російської техніки на Запорізькому напрямку. Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров поділився відеозаписом ударів у Telegram.

За його даними, за один виліт БПЛА вразили три танки, дві бойові машини піхоти (БМП) та склад із боєприпасами окупантів. Михайло Федоров не розкрив, які саме дрони завдали таких втрат ЗС РФ, проте, судячи з відео, їх оснащено тепловізорами та вони мають можливість скидати кумулятивні боєприпаси, що дозволяють пробивати товсту броню.

"Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розповімо вже після перемоги", — наголосив віце-прем'єр.

"Армія дронів" — це спільний проект Генерального штабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації України, який очолює Михайло Федоров. Він передбачає масову закупівлю безпілотників для армії, їх обслуговування та ремонт, а також навчання операторів.

Раніше писали про дрон ЗСУ, який вразив 30 одиниць російської техніки. Безпілотник із позивним "Палаючий Швайнокарась" здійснив багато успішних вильотів, але під час останнього був збитий росіянами зі стрілецької зброї. Насамкінець він успішно вразив танк окупантів та бойову машину десанту.

У травні з'явився відеозапис, як дрони ЗСУ знищили одразу три танки росіян на Донбасі. Підрозділ "Очі відплати" 59-ї окремої мотопіхотної бригади помітили Т-80БВ та Т-72А, що підірвалися на мінах за 10 км від Донецька. Окупанти намагалися евакуювати пошкоджені танки, але дрони закидали їх гранатами, попутно атакувавши ще один Т-72А.