Кібератака на підтримку ЗСУ: хакери зламали сайти російських компаній

Хакери опублікували на російських сайтах текст з інформацією про те, хто насправді розпочав війну, а також про наближення контрнаступу Збройних сил України.

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Декілька російських вебсайтів були зламані хакерами, які розмістили банери на підтримку контрнаступу Збройних Сил України. Про це повідомляє українське угруповання хакерів RUH8.

Один із сайтів, який постраждав від рук хакерів, — портал АТ "Інфотел". Це московський провайдер, який відповідає за взаємодію Центробанку Росії з іншими юридичними особами в Росії (банки, інтернет-магазини, кредитні організації тощо).

Через масштабну кібератаку, основні банки Росії та кредитні організації по всій країні зіткнулися з проблемами доступу до банківських систем, внаслідок чого виникли серйозні проблеми з проведенням платежів. Також повідомляється про можливі перебої зі зв'язком у Москві.

Крім того, було зламано і сайт Московського Двору Свято-Троїцької Сергієвої Лаври. На сайті монастиря було розміщено аналогічне "благословення контрнаступу", яке раніше з'явилося на сайті патріарха Російської православної церкви Кирила.

Крім того, на деяких інших вебсайтах опубліковано аналогічний контент на підтримку Збройних Сил України. Цей контент містить опис того, хто і з якою метою розпочав війну.

Нагадаємо, що 8 червня стало відомо, що в інтернеті поширюється база з особистими даними клієнтів великих мереж Росії. Черговий витік походить від хакера, який раніше викладав персональні дані клієнтів "Сбербанку".

Крім того, хакери Головного управління розвідки України зламали систему російського заводу "Донвард — Гідравлічні системи" в Іжевську. Росіани зможуть запустити ПЗ на локальному рівні приблизно через 3 дні, проте відновлення інформації займе не менше місяця, при цьому повернути вийде лише частина даних, оскільки значна частина їх видалена безповоротно.