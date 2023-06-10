У Швейцарії жінка розбила молотком інсталяцію про Путіна (відео)

Екологічні активісти створили креативну скриньку для голосування, де бюлетень необхідно засовувати до рота Володимиру Путіну. Щоразу після цього він червоніє та ойкає.

Related video

У Цюриху, Швейцарія, жінка розбила молотком скло інсталяції з російським диктатором Володимиром Путіним, за допомогою якої проводиться голосування за ухвалення закону на захист клімату. Про це повідомляє місцевий сайт Watson.

У вівторок фонд, який займається захистом клімату, встановив на головному вокзалі Цюриха екранну інсталяцію, де Володимир Путін зображений в анімованому вигляді.

У роті російського лідера видно проріз, в який вставляють конверт для голосування. Якщо хтось кидає конверт для голосування, Путін охає та червоніє.

"Врешті-решт він побоюється за свої мільйони нафтодоларів, які він втратить, якщо проголосують за закон про захист клімату", — пише екологічне об'єднання Myclimate, яке є ініціатором голосування.

"Об 11 годині ранку у вівторок жінка пробилася через охорону і вдарила молотком по скляному склу установки", — сказав журналістам генеральний директор Myclimate Стівен Нефф.

Потім її було заарештовано і доставлено до кантональної поліції службою безпеки. Myclimate порушив кримінальну справу щодо псування майна. За попередніми даними, жінка є прихильницею президента Росії.

"Понад 150 людей вже кинули конверти для голосування в рот Путіну. Ми також вважаємо, що це нормально, якщо було кілька голосів проти, ми раді демократичним дебатам, які можуть відбутися у Швейцарії", — заявив Нефф.

Із завтрашнього дня інсталяцію Путіна два дні можна буде побачити на вокзалі у Берні, а потім ще два дні у Женеві. Чи буде ухвалено закон про захист клімату, вирішиться 18 червня.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що в Удмуртії у РФ покарали жінку, яка звернулася до президента Росії Володимира Путіна, оприлюднивши проблему, яку 35 років не можуть вирішити місцеві чиновники.