Військові можуть отримати гаджети з ШІ, які їх захистять від вірусів та хімічної зброї

За допомогою пристроїв набагато простіше відстежувати здоров'я солдатів, ніж постійно брати у них аналізи, кажуть вчені.

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Незабаром здоров'я австралійських військових можна буде відстежувати за допомогою даних, що збираються розумним годинником і пристроями, що носяться, йдеться в дослідженні Університету Південної Австралії. Отримані дані буде проаналізовано за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Новий проєкт вчених планує використати такі дані для виявлення біологічних та хімічних загроз, з якими військовослужбовці стикаються під час виконання службових обов'язків.

Невеличкі пристрої, такі як фітнес-трекери та розумні годинники, збирають різні дані про здоров'я, включаючи фізичну активність, частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові, артеріальний тиск, сон та температуру шкіри. Наразі вчені намагаються використати ці дані для забезпечення здоров'я австралійських військових.

Дослідники хочуть зрозуміти, чи можуть дані про стан здоров'я, зібрані за допомогою гаджетів, оптимізувати витрати на постійні аналізи кожного солдата, адже традиційні методи перевірки на інфекції та віруси є дорогими та трудомісткими.

"Більшість діагностичних методів включають забір крові або інших тілесних рідин для виявлення патогенів, що викликають інфекції", — говорить Шівон Бенкс, провідний дослідник Uni SA. "Цей підхід є дорогим, трудомістким і вимагає присутності експертів прямо на полі бою. Споживчі пристрої, що носяться, безперервно вимірюють життєво важливі показники створюючи величезні набори даних для кожної людини. Зміни цих параметрів відбуваються дуже швидко після зараження в рамках імунної відповіді".

Вчені вважають, що їхній проєкт буде особливо корисним для раннього виявлення впливу біологічної чи хімічної зброї на організм солдатів.

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