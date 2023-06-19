Камера на 316 мегапікселів може замінити одразу 40 камер 4К: кінематографісти в захваті

Нова система камер здатна змінити відчуття від перегляду фільмів завдяки технології 4D.

Related video

Компанія Sphere Studios випустила найбільшу камеру високої роздільної здатності для так званого імерсивного контенту, повідомляє New Atlas.

Імерсивний контент, створений за технологією 4D, послужить максимальній залученості глядачів завдяки спецефектам, таким як тактильні відчуття, запахи, температура й об'ємне зображення на 150 градусів. Подібний кінотеатр уже майже добудований у Лас-Вегасі. Big Sky розробляли якраз для зйомок подібного контенту, і вона може замінити одразу від 10 до 15 камер формату 4К, які раніше доводилося застосовувати в подібних цілях.

Датчик зображення Big Sky може захоплювати картинку зі швидкістю до 120 кадрів за секунду у форматі 18K або з вищою частотою кадрів із нижчою роздільною здатністю. Для пристрою зараз є два основних об'єктиви, один із яких пропонує поле зору 150 градусів, а інший — до 165 градусів.

Для Big Sky є два основні об'єктиви на 150 градусів і 165 градусів

Звичайно, відзнятий матеріал буде просто величезний за "вагою", а тому Big Sky постачають із власним медіарекордером, здатним зберігати нестиснуті кадри RAW із повною роздільною здатністю й частотою 60 кадрів за секунду зі швидкістю 30 гігабайтів за секунду.

Студія також розробила власне програмне забезпечення для обробки зображень під назвою SphereLab, яке використовує "обробку RAW із прискоренням графічного процесора, щоб зробити робочий процес захоплення й доставки контенту на екран надвисокої роздільної здатності Sphere практичним і ефективним".

Раніше Фокус писав, що "бронебійний" смартфон оснастили лазерним проєктором: представлений Unihertz Tank 2.