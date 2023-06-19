Камера на 316 мегапикселей может заменить сразу 40 камер 4К: кинематографисты в восторге

Новая система камер способна изменить ощущения от просмотра фильмов благодаря технологии 4D.

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Компания Sphere Studios выпустила самую большую камеры высокого разрешения для так называемого иммерсивного контента, сообщает New Atlas.

Иммерсивный контент, созданный по технологии 4D, послужит максимальной вовлеченности зрителей за счет спецэффектов, таких как тактильные ощущения, запахи, температура и объемное изображение на 150 градусов. Подобный кинотеатр уже почти достроен в Лас-Вегасе. Big Sky разрабатывалась как раз для съемок подобного контента и она может заменить сразу от 10 до 15 камер формата 4К, которые раньше приходилось применять в подобных целях.

Датчик изображения Big Sky может захватывать картинку со скоростью до 120 кадров в секунду в формате 18K или с более высокой частотой кадров при более низком разрешении. Для устройства на данный момент есть два основных объектива, один из которых предлагает поле зрения 150 градусов, а другой — до 165 градусов.

Для Big Sky есть два основных объектива на150 градусов и 165 градусов

Конечно, отснятый материал будет просто огромный по "весу", а потому Big Sky поставляется с собственным медиа-рекордером, способным хранить несжатые кадры RAW с полным разрешением и частотой 60 кадров в секунду со скоростью 30 гигабайт в секунду.

Студия также разработала собственное программное обеспечение для обработки изображений под названием SphereLab, которое использует "обработку RAW с ускорением графического процессора, чтобы сделать рабочий процесс захвата и доставки контента на экран сверхвысокого разрешения Sphere практичным и эффективным".

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