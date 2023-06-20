За вами можуть слідкувати через камеру смартфона: експерти пояснили, як захиститись

За словами експерта з NordVPN, недостатньо просто заклеїти камеру, адже хакери знайдуть інші лазівки.

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Кіберзлочинці можуть зламати камеру телефона або ноутбука, щоб стежити за своїми жертвами та робити відеозаписи. Експерти з безпеки з компанії NordVPN розповіли, як можна захиститись від цього, передає видання Daily Star.

Останнім часом почастішали випадки так званого "camfecting" (зламування камери). Спостерігаючи за людьми через ноутбуки, смартфони або веб-камери, злочинці збирають інформацію, яку потім використовують для шантажу користувачів.

За словами експертів, перевірити камеру на смартфонах досить просто: більшість моделей iPhone і пристроїв на Android є зелений значок у правому верхньому кутку екрана, що вказує, чи вона увімкнена, а на багатьох ноутбуках є спеціальна лампочка. Це дуже поширений метод захисту, але деякі хакери вміють його оминати, тому варто звертати увагу на швидкодію гаджетів — якщо вони з незрозумілої причини почали "гальмувати" або грітися — це явна ознака злому. У такому разі варто перевірити систему на шкідливі програми або звернутися до фахівців.

Представник NordVPN Адріанус Варменховен назвав найпростіший і надійніший спосіб запобігти стеженню через пристрої: заклеїти камеру клейкою стрічкою або плівкою, але це не позбавить від головної проблеми — вразливості системи. Якщо хакер отримав доступ до оптики, то, напевно, може заволодіти особистими файлами, соціальними мережами і навіть подивитися історію браузера. Щоб уникнути цього, варто скористатися антивірусними програмами, брандмауерами, також не відкривати листи з незнайомих джерел, не завантажувати підозрілі файли і не вказувати дані для входу.

Раніше вчені знайшли спосіб визначати розташування телефону по SMS. Зловмисники можуть надсилати повідомлення, непомітно для жертви, а потім розрахувати затримку між відправленням та доставленням. Способи захиститися є, але досить складні, оскільки вимагають участі оператора стільникового зв'язку.