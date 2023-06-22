БПЛА Watchkeeper X модернізували: на що тепер здатен покращений безпілотник

Румунія збирається посилити свій "парк" безпілотників і додати до турецьких TB2 ще й ізраїльські Watchkeeper X.

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Для закупівлі нових розвідувальних БПЛА з бюджету країни вже виділено $180 млн. Журналісти DefenseNews поспілкувалися з представником компанії-розробника Elbit Systems на Паризькому авіасалоні.

За умовами контракту, Румунія отримає до 2025 року перші три безпілотники ізраїльського виробництва, а трохи пізніше до них додасться ще чотири штуки цих БПЛА. Це будуть модернізовані версії дрона Watchkeeper X з додатковими можливостями у вигляді мультиспектрального, електрооптичного корисного навантаження Spectro XR, а також новими функціями зв'язку і радара.

"Контракт із Румунією ми розглядаємо як можливість виходу на ринок країн НАТО, особливо в Європі, де питання виробництва дронів постало дуже гостро, у зв'язку з агресією Росії проти України", — заявив представник Elbit Systems журналістам.

Watchkeeper X — це дрон із подвійним корисним навантаженням, який можна використовувати для виконання розвідувальних і тактичних завдань, а також для спостереження за морем і сушею. Це експортний варіант моделі британської армії, вироблений спільним підприємством Elbit (Ізраїль) і Thales UK (Великобританія) і заснований на ізраїльській серії Hermes.

Утім, безпілотник не раз критикували експерти, адже було зафіксовано кілька падінь Watchkeeper X у різних куточках світу, але в компанії стверджують, що це "загальні проблеми" для всієї індустрії.

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