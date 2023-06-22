Вертольоти ВПС України оснастять унікальними датчиками: як вони захистять від ракет ЗС РФ

Перші 16 українських вертольотів німецькими датчиками від Hensoldt оснастить чеська компанія LOM PRAHA.

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Компанія Hensoldt, постачальник сенсорних військових рішень, підписала контракт, за яким забезпечить вертольоти Збройних сил України найсучаснішими сенсорними технологіями виявлення і самозахисту, повідомляє Defense-Aerospace. Замовлення включає 16 сенсорних рішень AMPS (бортова протиракетна система), а сума замовлення невідома, але "перебуває в діапазоні мільйонів із двозначним числом", сказали журналістам джерела в компанії.

За умовами угоди Hensoldt надасть свої найкращі датчики, а встановленням на українські військові гелікоптери займеться чеський системний інтегратор LOM PRAHA.

Бортова протиракетна система Hensoldt являє собою гнучку автономну систему самозахисту для вертольотів і літаків. Її модульна конструкція дає змогу легко конфігурувати AMPS відповідно до конкретних експлуатаційних вимог і для різних профілів завдань.

Розташування на вертольоті сенсорних датчиків AMPS від Hensoldt на вертольоті Фото: Hensoldt

Частинами AMPS є датчик виявлення запуску ракет (MILDS), вдосконалений блок управління і відображення (ACDU) і система активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і усуває помилкові тривоги. Наявні системи видачі контрзаходів (CMDS) на вертольотах можуть продовжувати працювати з поточною конфігурацією AMPS.

Військові експерти зазначають, що значний відсоток втрат літаків і гелікоптерів у бою зазвичай спричинений застосуванням ракет з інфрачервоним наведенням (ІЧ ЗРК). Крім того, лазерні та радіолокаційні загрози стають дедалі поширенішими в районах бойових дій. Для надійного виявлення цих загроз AMPS можна оснастити системами попередження про ракети, лазери та радари, щоб забезпечити найкращий можливий захист шляхом швидкого виявлення.

Hensoldt вже захищає понад 2000 різних літаків і гелікоптерів за допомогою AMPS по всьому світу.

Раніше Фокус писав, як і коли винищувачі США і КНР застосують "космічну зброю".