Підводний човен "Титан" щоразу втрачав зв'язок після занурення: одкровення колишнього пасажира

Сценарист Майк Рейсс чотири рази опускався під воду на батискафі OceanGate і запевняє, що компанія попереджала про ризик загибелі перед кожним зануренням.

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Підводний човен "Титан" компанії OceanGate Expeditions неодноразово втрачав зв'язок після занурення, зокрема під час рейсів до "Титаніка". Про це телеканалу CNN повідомив сценарист і продюсер Майк Рейсс, відомий за мультсеріалом "Сімпсони".

Майк Рейсс стверджує, що чотири рази користувався послугами OceanGate і занурювався під воду, знаходячись на борту батискафа "Титан": тричі біля берегів Нью-Йорка, а один раз — до уламків затонулого лайнера "Титанік". Щоразу зв'язок із надводним кораблем на деякий час втрачався, але потім завжди відновлювався. Як вважає продюсер, причиною втрати зв'язку є не дефекти підводного човна, а товща води, що заважає технологіям як слід працювати на великій глибині.

Майк Рейсс додав, що його попередили про небезпеку занурення — ймовірність загибелі кілька разів згадувалася в документі-відмові від відповідальності, який OceanGate змусила його підписати. При цьому організатори експедицій завжди дуже серйозно ставилися до питань безпеки і не ризикували життям пасажирів.

"Ми здійснили одне занурення — щойно зв'язок перервався, ми відразу повернулися на поверхню. Ми хотіли подивитися на підводний човен недалеко від берега Нью-Йорка. Пасажири побачили його на одну секунду, і вони сказали: "Ми повертаємося нагору. Ми не повинні бути так глибоко. Тож вони не шибайголови", — розповів Майк Рейсс.

Як зазначив Business Insider, через високу щільність молекул, вода поглинає електромагнітні хвилі, а це заважає роботі радарів і GPS — звичайні прилади зв'язку відключаються на великій глибині. Водночас вода добре проводить звук, і він поширюється на тисячі кілометрів без втрати потужності.

Професор Австралійського центру польової робототехніки Сіднейського університету Стефан Вільямс написав у The Conversation, що для зв'язку з підводним човном використовували транспондер — спеціальний пристрій, що передає акустичні сигнали через товщу води. З його допомогою короткі повідомлення передаються з надводного корабля і назад, але обсяг інформації обмежений.

Раніше писали про проблеми конструкції підводного апарату "Титан". Експерти вважають, що батискаф не був готовий до занурення на глибину 3,8 км, де знаходяться уламки "Титаніка", оскільки багато елементів виявилися занадто простими і ненадійними. Під час випробувань, свідком якого став журналіст телеканалу CBS Девід Пог, підводний човен також втратив зв'язок із кораблем приблизно на 5 годин.

Повідомлялося також, що субмариною "Титан" керував ігровий контролер Logitech G F710 за $40. Гендиректор Oceangate Стоктон Раш продемонстрував пристрій журналісту Девіду Погу.