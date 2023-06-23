Трагедія "Титана": затонулий батискаф обвалив акції Logitech через геймпад

Інформація про те, що підводним човном керував контролер Logitech F710, призвела до зниження курсу на 3,6%. Утім, падіння акцій почалося ще до втрати експедиції до "Титаніка".

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Акції виробника комп'ютерної периферії та пристроїв для геймерів компанії Logitech за добу впали на 3,6% у зв'язку з катастрофою батискафа "Титан", у районі затонулого "Титаніка". Про це 22 червня повідомило видання MarketWatch.

Цей батискаф був побудований американською компанією OceanGate із застосуванням обладнання — пластикового геймпада Logitech G Wireless Gamepad F710, який використовували для управління підводним апаратом. Саме ця новина спричинила падіння курсу акцій Logitech на 3,6% за день.

Це зниження курсу акцій не стало однозначною негативною динамікою, оскільки до кінця того дня акції компанії піднялися в ціні на 2,5%, хоча загальне сальдо залишилося негативним. На той момент уже було знайдено фрагменти батискафа "Титан" і з'явилася заява про загибель п'яти осіб: екіпажу і пасажирів.

Виходячи з графіка, такого падіння акцій не було з березня 2023 року, хоча різке зниження ціни почалося ще 13-14 червня, тобто до повідомлення про втрату зв'язку з екіпажем "Титана".

Падіння акцій Logitech почалося до трагедії ще з 14 червня Фото: Скриншот

Передісторію участі компанії Logitech у проєкті OceanGate ще минулої осені розповіла телекомпанія CBS у рамках інтерв'ю з головою і співзасновником компанії OceanGate Стоктоном Рашем. Він розповів, що маніпулятор Gamepad F710 вартістю всього $30 використовується для управління батискафом "Титан", а також продемонстрував пристрій кореспонденту телекомпанії. 21 червня ЗМІ нагадали про це, пов'язавши застосування геймпада Logitech з втратою експедиції OceanGate.

Використання ігрових маніпуляторів для управління складною технікою на кшталт бурильних установок компанії The Boring Company Ілона Маска або систем озброєння, які застосовують у ВМС США — це відома практика, повідомляє видання The Verge. Незважаючи на це, котирування акцій Logitech продовжують падати, і на момент написання новини знизилися ще на 0,11%.

Трагедія на батискафі "Титан"

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в Атлантичному океані неподалік від місця аварії "Титаніка" зник підводний батискаф, який здійснював підводні туристичні поїздки і занурення до місця затонулого лайнера. Канадська берегова охорона повідомила, що рятувальною операцією керує Бостонський регіональний координаційний центр.

20 червня один із членів екіпажу — ірландський дослідник Рорі Голден, вийшов на зв'язок і написав у пості у Facebook, що з ним усе гаразд.

22 червня телеканал NBC інформував про критичну ситуацію з батискафом через брак кисню, а пошукова операція перебувала на межі своїх можливостей.

23 червня Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху. Уламки, знайдені на глибині близько 3,8 км, відповідають "катастрофічній втраті тиску в камері".