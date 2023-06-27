Електролітак NASA нікуди не полетить: що сталося з проєктом X-57 Maxwell

Космічне агентство США закриває проєкт свого електролітака через нестачу фінансування і проблеми з двигунами.

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Проєкт NASA зі створення повністю електричного літака X-57 Maxwell закриють до кінця вересня, а документація буде доступною всім охочим, повідомляє пресслужба NASA. Проєкт закриють через знайдені недоліки у двигунах, а на їх усунення в агентства немає вільних фінансів.

Утім, у NASA заявляють, що робота над створенням літака, яка тривала з 2016 року, не пропаде дарма. Будь-який інженер або компанія зможуть скористатися напрацюваннями вчених і застосувати їх для розвитку майбутніх електролітаків.

А дослідники NASA дійсно принесли багато нового у створення екологічних перельотів. Наприклад, спільно з Electric Power Systems агентство розв'язало проблему перегріву великих акумуляторів і вдосконалило конструкцію регуляторів маршового двигуна. Ці контролери перетворюють енергію, що зберігається в літій-іонних батареях літака, для живлення його двигунів, які приводять у рух його пропелери. У контролерах використовуються транзистори з карбіду кремнію для забезпечення ККД 98%, призначеного для відбору високої потужності та крейсерського режиму, що означає, що вони не виділяють надмірного тепла і можуть охолоджуватися повітрям, що проходить через двигун.

NASA вдалося вирішити проблему перегріву батарей для електролітаків Фото: NASA

Команда розробила інвертори, що відповідають жорстким вимогам до маси й температури, і безплатно публікує всі дані в технічних публікаціях, щоб промисловість могла використовувати їх як стартовий майданчик для нових продуктів.

Також NASA змогло розв'язати проблему електромагнітних завад, які впливали на роботу бортових систем, за допомогою розробки та встановлення фільтра. Цей підхід буде додано в технічні документи.

У NASA впевнені, що цінність дослідницької роботи, виконаної над проєктом X-57, добре відома і визнана промисловістю, і додаткові результати досліджень і надалі публікуватимуть для технічної спільноти.

Раніше Фокус писав, навіщо технологію 50-річної давності застосували в NASA.