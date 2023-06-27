"Він створив світ, що перезаряджається". Помер Джон Гуденаф — винахідник літій-іонних батарей

Джон Гуденаф став так само найстарішим Нобелівським лауреатом — він отримав премію в 97 років.

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Цю людину називають одним із "батьків літій-іонних батарей". Джон Гуденаф закінчив свій життєвий шлях на 101-му році, повідомляє Техаський університет в Остіні, в якому Гуденаф викладав останні 37 років.

Вчений отримав Нобелівську премію в 97 років за внесок у розробку літій-іонних акумуляторів, який зробив революцію в портативних технологіях. "Спадщина Джона як блискучого вченого невимірна — його відкриття покращили життя мільярдів людей у всьому світі", — заявив президент Техаського університету Джей Хартцелл.

У 1980-х він працював над створенням матеріалів, які дали змогу зробити батарею, що перезаряджається, більш стабільною і потужною. У підсумку разом із колегами М. Стенлі Віттінгемом і Акіре Йошино він отримав Нобелівську премію з хімії 2019 року.

Джон Гуденаф 37 років викладав у Техаському університеті Остіна Фото: The University of Texas at Austin

Розвиваючи акумуляторні технології, вчений "створив світ, що перезаряджається", в якому портативна електроніка, як-от смартфони та ноутбуки, стала повсюдно поширеною в усьому світі. Інновація дослідника також заклала основу для розробки електромобілів і накопичувачів відновлюваної енергії, заявили в Нобелівському комітеті.

Крім того, Гуденаф 24 роки пропрацював у Массачусетському технологічному інституті. Він був серед дослідників, які заклали основу для оперативної пам'яті (ОЗП), використовуваної в ноутбуках і настільних комп'ютерах.

"Доживіть до 97 років, і ви зможете зробити все що завгодно", — сказав Гуденаф після того, як йому присудили Нобелівську премію.

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