Аж 18 новинок від Apple: що це за пристрої та коли ми їх побачимо в продажу (фото)

Згідно з джерелами, серед нових гаджетів відомої компанії будуть iPad, iMac і навіть Apple Watch.

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Зовсім недавно Apple викликала фурор, представивши революційну гарнітуру Vision Pro, але, схоже, технологічний гігант не зупиняється на досягнутому, і експерти пророкують, які нові iPhone, Apple Watch і Mac з'являться наступного року, пише Daily Mail. Марк Гурман, аналітик з Bloomberg, передбачив, що наступного року буде випущено одразу 18 нових пристроїв.

Що чутно про iPhone 15

Багато з них збігаються з попередніми припущеннями в мережі, наприклад, безсумнівно, компанія представить iPhone 15, і вже з'явилися фото "дуже точних" зображень нової лінійки смартфонів, з "матовим заднім склом" і набагато вигнутими краями.

Інсайдери вважають, що iPhone 15 матимуть зарядний порт USB-C замість порту Lightning через законодавство, ухвалене Європейським союзом. Що стосується дисплеїв, то, на думку фахівців, у лінійці з'являться 6,1-дюймові iPhone 15 і iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 15 Max і iPhone 15 Pro Max того ж розміру.

Згідно з інформацією інсайдерів, саме такий вигляд матимуть iPhone 15 Фото: Скриншот

Дві моделі MacBook Air

Apple розпочала свою довгоочікувану Всесвітню конференцію розробників цього місяця, продемонструвавши новий продукт MacBook Air. Цей 15-дюймовий ноутбук забезпечує 18 годин автономної роботи й в 12 разів швидший, ніж MacBook на базі процесорів Intel.

Але виявляється, що Apple, за словами Гурмана, може розробляти дві інші моделі, які будуть запущені вже у 2024 році. Ці 13-дюймові пристрої отримали кодові назви "J613" і "J615", але інші подробиці залишаються неясними.

Про оновлені Apple MacBook Air в інсайдерів немає інформації Фото: Apple

Одразу три моделі Apple Watch

Гурман також припускає, що на вересневому заході Apple може з'явитися три нових Apple Watch. Використовуючи кодові назви "N207", "N208" і "N210", він стверджує, що серед них будуть дві моделі Series 9 поряд з новим Ultra 2.

Інший витік припускає, що Ultra 2 може перейти від використання OLED до технології micro-LED, що зробить пристрій ще більш енергоефективним. Це також може збільшити термін служби Ultra 2, надавши продукту більшої яскравості.

У нових Apple Watch можуть використовуватися дисплеї micro-LED Фото: Apple

Три моделі iPad Air

Репортер Bloomberg прогнозує, що новий iPad Air, який отримав назву "J507", буде представлений одразу разом із двома iPad Pro ("J717" і "J720"). Вважається, що iPad Air стане оновленням поточної моделі, в якій використовується чіп M1 — другий за потужністю центральний і графічний процесор Apple.

Це поставило б iPad Air в один ряд з нинішнім iPad Pro з його чіпом M2, що забезпечує на 15% вищу продуктивність і на 35% швидшу графіку. З іншого боку, нові моделі iPad Pro можуть мати екрани розміром до 16 дюймів.

iPad Air може отримати дисплей на 16 дюймів Фото: Apple

Нові iMac на 30 дюймів

Гурман стверджує, що Apple перебуває в процесі створення iMac із 30-дюймовим екраном — це на шість дюймів більше, ніж у моделі 2021 року. Два інші комп'ютери — під кодовими назвами "J433" і "J434" — також можуть з'явитися, але з 24-дюймовим екраном середнього розміру.

iMac можливо оснастять дисплеєм на 30 дюймів Фото: Apple

Сила трьох MacBook Pro

Нарешті, 13-дюймовий MacBook Pro може з'явитися у 2024 році разом із 14-дюймовим і 16-дюймовим комп'ютером Max (під кодовими назвами "J504", "J514" і "J516" відповідно). Гурман пророкує, що всі три з них використовуватимуть невипущений чип M3, що ще більше підвищить їхню продуктивність і графіку.

Ці чутки з'явилися всього за кілька місяців після того, як Apple представила свої останні MacBook Pro з чипом M2, який наразі вважається найшвидшим у світі.

Якщо вірити експертам, MacBook Pro отримає найпотужніший чіп M3 Фото: Apple

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