Аж 18 новинок від Apple: що це за пристрої та коли ми їх побачимо в продажу (фото)
Згідно з джерелами, серед нових гаджетів відомої компанії будуть iPad, iMac і навіть Apple Watch.
Зовсім недавно Apple викликала фурор, представивши революційну гарнітуру Vision Pro, але, схоже, технологічний гігант не зупиняється на досягнутому, і експерти пророкують, які нові iPhone, Apple Watch і Mac з'являться наступного року, пише Daily Mail. Марк Гурман, аналітик з Bloomberg, передбачив, що наступного року буде випущено одразу 18 нових пристроїв.
Що чутно про iPhone 15
Багато з них збігаються з попередніми припущеннями в мережі, наприклад, безсумнівно, компанія представить iPhone 15, і вже з'явилися фото "дуже точних" зображень нової лінійки смартфонів, з "матовим заднім склом" і набагато вигнутими краями.
Інсайдери вважають, що iPhone 15 матимуть зарядний порт USB-C замість порту Lightning через законодавство, ухвалене Європейським союзом. Що стосується дисплеїв, то, на думку фахівців, у лінійці з'являться 6,1-дюймові iPhone 15 і iPhone 15 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 15 Max і iPhone 15 Pro Max того ж розміру.
Дві моделі MacBook Air
Apple розпочала свою довгоочікувану Всесвітню конференцію розробників цього місяця, продемонструвавши новий продукт MacBook Air. Цей 15-дюймовий ноутбук забезпечує 18 годин автономної роботи й в 12 разів швидший, ніж MacBook на базі процесорів Intel.
Але виявляється, що Apple, за словами Гурмана, може розробляти дві інші моделі, які будуть запущені вже у 2024 році. Ці 13-дюймові пристрої отримали кодові назви "J613" і "J615", але інші подробиці залишаються неясними.
Одразу три моделі Apple Watch
Гурман також припускає, що на вересневому заході Apple може з'явитися три нових Apple Watch. Використовуючи кодові назви "N207", "N208" і "N210", він стверджує, що серед них будуть дві моделі Series 9 поряд з новим Ultra 2.
Інший витік припускає, що Ultra 2 може перейти від використання OLED до технології micro-LED, що зробить пристрій ще більш енергоефективним. Це також може збільшити термін служби Ultra 2, надавши продукту більшої яскравості.
Три моделі iPad Air
Репортер Bloomberg прогнозує, що новий iPad Air, який отримав назву "J507", буде представлений одразу разом із двома iPad Pro ("J717" і "J720"). Вважається, що iPad Air стане оновленням поточної моделі, в якій використовується чіп M1 — другий за потужністю центральний і графічний процесор Apple.
Це поставило б iPad Air в один ряд з нинішнім iPad Pro з його чіпом M2, що забезпечує на 15% вищу продуктивність і на 35% швидшу графіку. З іншого боку, нові моделі iPad Pro можуть мати екрани розміром до 16 дюймів.
Нові iMac на 30 дюймів
Гурман стверджує, що Apple перебуває в процесі створення iMac із 30-дюймовим екраном — це на шість дюймів більше, ніж у моделі 2021 року. Два інші комп'ютери — під кодовими назвами "J433" і "J434" — також можуть з'явитися, але з 24-дюймовим екраном середнього розміру.
Сила трьох MacBook Pro
Нарешті, 13-дюймовий MacBook Pro може з'явитися у 2024 році разом із 14-дюймовим і 16-дюймовим комп'ютером Max (під кодовими назвами "J504", "J514" і "J516" відповідно). Гурман пророкує, що всі три з них використовуватимуть невипущений чип M3, що ще більше підвищить їхню продуктивність і графіку.
Ці чутки з'явилися всього за кілька місяців після того, як Apple представила свої останні MacBook Pro з чипом M2, який наразі вважається найшвидшим у світі.
Раніше Фокус писав, що інженери зібрали найбільший у світі iPhone.