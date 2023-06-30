Компанії з Європи проти обмежень у сфері ШІ: побоюються збитків і конкуренції США

Керівники 150 компаній, включно з Siemens і Heineken, підкреслюють ризики жорсткого регулювання нейромереж.

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Десятки найбільших європейських компаній, зокрема німецька Siemens і французька Airbus, виступили проти запропонованого ЄС закону про регулювання штучного інтелекту, повідомляє Financial Times. Керівники підприємств кажуть, що правила ризикують завдати шкоди конкурентоспроможності та гальмують прогрес.

Відкритий лист підписало більш ніж 150 керівників, які зазначили у зверненні, що ШІ дає "шанс приєднатися до технологічної еволюції", але занадто жорстке регулювання ШІ може позбавити їх цієї можливості.

Підписанти, від автовиробника Renault до другої за величиною у світі пивоварної компанії Heineken, заявили, що компанії, які розробляють і впроваджують нейромережі, зіткнуться з непропорційними витратами на дотримання вимог і ризиків відповідальності. Такі обмеження можуть призвести до відмови інвесторів від розробки ШІ в Європі та створення "критичного розриву в продуктивності" порівняно зі США. Компанії закликали ЄС створити регулювальний орган із галузевих експертів для контролю за виконанням закону в міру розвитку технологій.

Ті, хто підписався, схоже, не прочитали текст закону і реагують "за принципом натовпу", сказав у відповідь на лист член Європарламенту Драгош Тудораче, який керував розробкою законопроєкту. Він зазначив, що єдиними "конкретними" пропозиціями, які компанії висунули в листі, були ті, що й так були представлені Європейському парламенту: "процедура визначення стандартів, керована промисловістю; управління за участю промисловості за столом переговорів; легкий режим регулювання, що вимагається для прозорості". Нічого іншого, про те, що і так знають у Європарламенті, бізнесмени не запропонували.

Раніше Фокус писав, що жодна з мовних моделей ШІ не готова до жорстких законів ЄС: вчені провели тест.