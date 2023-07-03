Мінус 100 цілей: український дрон Perun знищує солдатів і техніку РФ з неба (відео)

Український дрон Perun добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.

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Дрон Perun, який розробили в Україні, ефективно зарекомендував себе на полі бою під час контрнаступу ЗСУ. Відео роботи цього БПЛА опублікував секретар Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 3 липня.

Політик написав, що пишається своєю командою, яку він зібрав ще на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Як доказ результативності її роботи, Костенко опублікував відео, на якому працює нова українська розробка — дрон Perun.

Ось такий вигляд має дрон української розробки, який уже вразив 100 цілей Фото: Скрін відео

На ньому видно, як дрон, який на фронті використовують спецпризначенці, вражає різні цілі. Однаково успішно він справляється як з військовими автомобілями та іншою технікою ЗС РФ, так і з живою силою противника. Дрон за допомогою системи управління долітає до квадрата, в якому розташована ціль, а потім з висоти скидає на неї боєприпас.

Нардеп Костенко уточнив, що дрон уже вразив свої ювілейні 100 цілей.

Нагадаємо, 3 липня українцям показали на відео, як дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.

Крім того, у травні 2023 року спецназ ЗСУ за допомогою дронів знищив дві САУ росіян. У Херсонській області дві самохідні артилерійські установки російської армії за допомогою дрона Perun.