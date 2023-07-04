Винен TikTok і комп'ютерні ігри: Макрон назвав причину заворушень у Франції

Президент республіки вважає, що потрібно активніше співпрацювати з соцмережами для виявлення призвідників протестів і мародерів.

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Президент Франції Еммануель Макрон запевняє, що причина заворушень у Франції після вбивства поліцейськими 17-річного водія-експедитора арабського походження криється в соціальних мережах і жорстоких відеоіграх. Про це він заявив журналістам, повідомляє сайт Kotaku.

У всьому винні соцмережі

Виступаючи перед журналістами, Макрон заявив, що значну роль у розпалюванні заворушень зіграли соцмережі, такі, як Snapchat і TikTok. Президент Франції виклав плани щодо роботи з технологічними компаніями для видалення "найбільш провокаційного контенту", яким ділилися хулігани, заявивши, що очікує від цих платформ прояву "принципів відповідальності". Наразі поліція активно розшукує найактивніших користувачів соцмереж, які закликали до погромів і мародерства.

"Насильство має руйнівні наслідки, і ми абсолютно нетерпимі до контенту, який пропагує або розпалює ненависть, або насильницьку поведінку в Snapchat", — заявив журналістам представники цієї соцмережі. "Ми активно модеруємо цей тип контенту, і коли ми його знаходимо, ми видаляємо його і вживаємо відповідних заходів".

У чому причина погромів

Нагадаємо, що неповнолітнього водія поліція застрелила під час затримання в передмісті Нантер, після чого виникли протести, які переросли в бунт і мародерство по всій країні. Згідно з повідомленнями в пресі та відеороликами в інтернеті, натовпи громадян стали громити все підряд, підпалювати автомобілі та грабувати магазини. Поліція застосувала сльозогінний газ і здійснила понад 870 арештів особливо завзятих бунтівників. У придушенні випадків мародерства і вандалізму брали участь понад 40 тисяч поліцейських і спецпризначенців.

Утім, Франція завжди славилася масовими протестами. "Жовті жилети", численні бунти і погроми, пов'язані з нібито жорстокістю поліції, не нові в республіці. У цій країні деяка частина населення навіть активно підтримувала рух Black Lives Matter, який до Франції взагалі не має жодного стосунку. Так само 2005 року спалахнули заворушення після того, як два хлопчики загинули, тікаючи від поліції, в комуні Кліші-су-Буа в Парижі.

Ігри так само провокують насильство

Але крім соцмереж у глави держави є і претензії до комп'ютерних ігор. На думку Макрона вони так само здатні провокувати насильство в соціумі. "Іноді виникає відчуття, що деякі з бунтарів і хуліганів просто ходять вулицями сп'янілі від відеоігор", — зазначив Макрон.

З огляду на те, що ринок відеоігор постійно зростає, а молоді люди вважають за краще дедалі більше часу проводити в соцмережах і перед моніторами, граючи в мережі, у цих словах може бути логіка.

Хоча у психологів з цього приводу думка розділилася майже порівну. Вони не перший рік проводять дослідження на цю тему і постійно приходять до різних результатів. Наприклад, психологиня докторка Рейчел Коверт у червні 2022 року заявила, що вона та її колеги "протягом 20 років вивчали зв'язок між агресією і відеоіграми, і не було жодних послідовних висновків, які взагалі припускали б, що ігри та агресія якимось чином безпосередньо пов'язані. У всьому винні соціальні проблеми".

Інші її колеги вважають, що не все так однозначно і комп'ютерні ігри справді можуть бути своєрідною "краплею", яка переповнить "чашу терпіння" конкретного індивідуума, спровокувавши викид агресії або підштовхнувши до неї.

Раніше Фокус писав, що жорстокі комп'ютерні ігри знижують чутливість і здатність співпереживати. Вчені провели глобальне дослідження і з'ясували, як ігри впливають на людей.