Найкращі телевізори в Україні: топ-5 нових моделей 2022-2023 років, яку краще купити

Через війну в Україну привозять не так багато новинок, як раніше, але покупцям є з чого вибрати навіть у 2023 році — чудові моделі пропонують Samsung, Sony, LG і TCL.

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Індустрія електроніки не стоїть на місці, тому на ринку з'являються дедалі досконаліші телевізори. Фокус відібрав десять найкращих моделей 2022-2023 років, які зараз можна купити в Україні.

Ми вивчили ринок телевізорів і вибрали нові моделі від популярних брендів, які виділяються своїми характеристиками. Для прикладу взяли панелі діагоналлю 55 дюймів, оскільки вони середні за розміром і ціною у своїх лінійках, однак потрібно враховувати, що в продажу, як правило, є версії менші та дешевші або більші та дорожчі. Вартість наводимо мінімальну, вказану на сайті Hotline, який показує пропозиції від різних онлайн-магазинів України.

TCL 55C645

Через війну в Україну потрапляє мало новинок 2023 року, і серед них виділяється TCL C645. Це бюджетна модель, яка має приємну ціну і досить хороші характеристики. На думку оглядачів сайту What Hi-Fi, телевізор відмінно підійде людям, які не хочуть витрачати багато грошей на дорогі флагмани, хоча він трохи поступається їм за якістю. Вартість TCL C645 в Україні починається від 19 900 грн.

Технічні характеристики TCL 55C645:

габарити — 1225 х 763 х 356 мм;

вага — 11,3 кг;

тип матриці — QLED;

роздільна здатність екрана — 3840x2160 (4К);

яскравість — 450 ніт;

частота — 60 Гц (розгін до 120 Гц);

кут огляду — 178/178;

операційна система — Android;

Smart TV — Google TV;

управління зі смартфонів — Android, iOS;

управління голосом — є;

роз'єми — USB 2.0 х 2, композитний х 1, вихід для навушників х 1, цифрове аудіо х 1,

HDMI 2.1 х 3;

аудіосистема — динаміки (2 х 10 Вт), Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS.

Sony BRAVIA XR A80K

Телевізор забезпечує чудове зображення, має надійну аудіосистему, зрозумілий інтерфейс Google TV і вельми зручний пульт дистанційного керування. Сайт Tom's Guide назвав Sony BRAVIA XR A80K одним із найкращих OLED-телевізорів, які зараз можна придбати, хоча деякі моделі можуть похвалитися більш якісною картинкою або меншою затримкою введення під час відеоігор. Усі телевізори Sony Bravia XR оснащені Cognitive Processor XR — набором функцій, призначених для поліпшення передачі кольору, контрастності, чіткості та обробки руху, щоб показувати відео так, як задумали творці. Вартість телевізора в Україні починається від 49 641 грн.

Зображення на телевізорі Sony BRAVIA XR A80K Фото: Скриншот

Технічні характеристики Sony BRAVIA XR A80K:

габарити — 1227 х 738 х 330 мм;

вага — 19,5 кг;

тип матриці — OLED;

роздільна здатність екрана — 3840x2160 (4К);

яскравість — 785 ніт;

частота — 100 Гц;

кут огляду — 178/178

операційна система — Android;

Smart TV — Google TV;

управління зі смартфонів — Android, iOS;

управління голосом — є;

роз'єми — USB 2.0 х 2, композитний вхід х 1, HDMI 2.1 х 4;

аудіосистема — динаміки (3 по 10 Вт), сабвуфер (2 по 10 Вт), Dolby Digital Plus,

Dolby Atmos.

LG C2 OLED

Цей телевізор вийшов на ринок у березні 2022 року і досі вважається одним із найкращих представників бренду LG. Він має гарне співвідношення ціни та якості, прекрасне зображення, високу контрастність, високий рівень продуктивності, велику кількість функцій і можливості для відеоігор. Недоліками цієї моделі оглядачі сайту The Verge вважають недостатньо високу яскравість, глянцевий екран, що іноді відблискує, і не найзручнішу операційну систему webOS. Ціна LG C2 OLED в Україні варіюються від 38 480 до 76 999 грн залежно від магазину. Варто зазначити, що в січні 2022 року компанія випустила флагманський телевізор LG G5, який теж продається в Україні, але він мало чим відрізняється від C2, крім більшої яскравості, а коштує приблизно на 20 000 грн більше.

Телевізор LG C2 2022 року випуску Фото: Скриншот

Технічні характеристики LG C2 OLED:

габарити — 1222 х 703 х 45 мм;

вага — 12,7 кг;

тип матриці — OLED;

роздільна здатність екрана — 3840x2160 (4К);

яскравість — 740 ніт;

частота — 120 Гц;

кут огляду — 178/178;

операційна система — webOS;

Smart TV — LG Smart TV;

управління зі смартфонів — Android, iOS;

управління голосом — є;

роз'єми — USB 2.0 х 3, цифрове аудіо х 1; для навушників х 1; HDMI 2.1 х 4;

аудіосистема — динаміки (2 по 20 Вт), сабвуфер (2 по 10 Вт), OLED Surround, Dolby Atmos.

Samsung S95B

Модель 2022 року, яка досі користується популярністю на ринку завдяки високій якості зображення та відносно низькій ціні. У цьому телевізорі Samsung реалізувала свою фірмову технологію "квантових точок", яку зазвичай використовує в QLED-панелях. Вона забезпечує кращу передачу кольору і більш високу яскравість. Busines Insider у травні 2023 року визнав Samsung S95B найкращим вибором серед OLED-телевізорів з роздільною здатністю 4К. Мінусами аналітики вважають відсутність функції DolbyVision і ризик вигоряння пікселів. В Україні Samsung S95B продаються за ціною від 44 030 грн.

Телевізор Samsung S95B демонструє відмінну передачу кольору Фото: Скриншот

Технічні характеристики Samsung S95B:

габарити — 1225,4 х 774,5 х 288,2 мм;

вага — 20,7, кг;

тип матриці — OLED;

роздільна здатність екрана — 3840x2160 (4К);

яскравість — 1,050 ніт;

частота — 120;

кут огляду — 178/178;

операційна система — Tizen;

Smart TV — Samsung Smart TV;

управління зі смартфонів — Android, iOS;

управління голосом — є;

роз'єми — USB 2.0 х 2, цифрове аудіо х 1, HDMI 2.1 х 4;

аудіосистема — динаміки (4 по 10 Вт), сабвуфер (2 по 10 Вт), Dolby Digital Plus, Dolby Atmos.

Samsung QN900C

У 2023 році Samsung привезла в Україну нову лінійку телевізорів Neo QLED, а серед них Samsung QN900C, яка стала найдорожчою, але і найкрутішою моделлю сезону. Головною особливістю стали передові матриці з технологією Quantum Mini LED, що забезпечує надточне, контрастне зображення і чудову яскравість завдяки мініатюрним світлодіодам з "квантовими точками". Варто також відзначити штучний інтелект Neural Quantum Processor, який покращує відео і підганяє його під високу роздільну здатність екрана. Вартість Samsung QN900C в Україні починається від 136 000 грн, а мінімальна діагональ екрана — 65 дюймів.

Телевізор Samsung QN900C виводить перегляд відео на новий рівень Фото: Скриншот

Технічні характеристики Samsung QN900C

габарити — 1433 x 893 x 268 мм;

вага — 32,5 кг;

тип матриці — QLED;

роздільна здатність екрана — 7680x4320 (8К);

яскравість — 2433,6 ніт;

контраст — Quantum Matrix Technology Pro

частота — 120 Гц;

кут огляду — 178/178;

операційна система — Tizen;

Smart TV — Samsung Smart TV;

управління зі смартфонів — Android, iOS;

управління голосом — є;

роз'єми — USB 2.0 х 3; HDMI 2.1 х 4;

аудіосистема — динаміки (6 по 10 Вт), сабвуфер (2 по 15 Вт); Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Q-Symphony.

Варто нагадати, що нещодавно Xiaomi випустила новий телевізор за ціною смартфона — всього за $80. Він отримав екран із діагоналлю 32 дюйми і доволі непогані характеристики.