Китайський бойовий дрон Scorpion A став смертоноснішим: що в ньому змінили

Китай дедалі більше робить наголос на безпілотні технології та продовжує модернізувати свої найкращі дрони.

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Військові інженери КНР привнесли поліпшення в один із найкращих своїх ударних безпілотників Scorpion A, повідомляє видання Janes. Тепер цей дрон здатний нести набагато більше ракет і бомб для знищення сил противника.

Одним із головних ключових моментів у модернізації цього БПЛА стало додавання трьох нових точок підвіски для кріплення різних боєприпасів — тепер їх сім. Китайські військові вже випробували оновлений Scorpion A в реальних умовах і тести пройшли успішно, принаймні, так повідомив державний телеканал CCTV.

Якщо говорити про бойові характеристики Scorpion A, то цей ударний безпілотник здатний атакувати цілі за допомогою керованих високоточних бомб LS-6-50 і FT-9. Так само в арсеналі китайського ударного дрона є боєприпаси з лазерним наведенням GB-25A, а для знищення піхоти противника можуть застосовуватися бомби YZ-102A. Ракетні можливості БПЛА включають запуск боєприпасів TS20, TL-2, для боротьби з важкою технікою ворога можуть застосовуватися протитанкові Blue Arrow 11A і Blu Arrow 7.

Покращені характеристики дрона Scorpion A Фото: Скриншот

Безпілотник Scorpion A — це далекобійний ударний дрон, який здатний взяти на крило 450 кг боєприпасів і виконувати місії протягом 40 годин без дозаправки, піднімаючись на висоту до 10 км. Його максимальна швидкість польоту становить 380 км/год.

Scorpion-A дебютував на виставці Airshow China 2021 у Чжухаї. Це повністю китайський дрон, розроблений компанією Sichuan Tengdun Technology і перша у світі великогабаритна високопродуктивна система безпілотних літальних апаратів із трьома двигунами. Він має розмах крил 20 метрів і має унікальний аеродинамічний дизайн, який оптимізує його характеристики та підвищує несучу здатність. Завдяки можливості нести кілька одиниць обладнання, крім військового застосування, він також може використовуватися в таких цивільних галузях, як рятувальні операції, доставка припасів, геологорозвідка і метеорологічне спостереження.

Раніше Фокус писав, що дрони Twin-tailed Scorpion навчилися літати строєм. Ця здатність посилить армію Китаю.

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