Рейтинг найкращих ТВ-приставок в Україні: навіщо вони потрібні і як вибрати (фото, відео)

Компактні та недорогі медіаплеєри значно апгрейдять звичайні телевізори, відкриваючи доступ до Інтернету і безлічі корисних функцій, як у SmartTV.

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Останнім часом стають дедалі популярнішими приставки-медіаплеєри для телевізорів, які є альтернативою дорогим SmartTV. Фокус з'ясував, що це таке, і відібрав п'ять найкращих моделей в Україні.

Що таке смарт-приставка

Мультимедійні приставки, які також називають смарт боксами і медіаплеєрами, перетворюють звичайний телевізор на "розумний", додаючи йому безліч корисних функцій без необхідності купувати дорогу панель зі SmartTV. По суті, це міні-комп'ютери, які підключаються через HDMI-порт, а це означає, що для початку потрібно мати телевізор з таким роз'ємом. Вони бувають двох видів box (коробка) і stick (палиця), а відрізняються розмірами та кількістю роз'ємів. Усередині пристрою міститься спеціальна плата з відеоадаптером, процесором, модулем зв`язку, оперативною і постійною пам'яттю, а також іншим обладнанням, яке забезпечує роботу операційної системи: найчастіше — Android, але є версії під управлінням Windows і навіть Linux.

Будь-яка смарт-приставка працює як пристрій введення, даючи змогу телевізору під'єднуватися до інтернету, дивитися відео онлайн і у вищій якості, запускати різні додатки, наприклад, YouTube, веб-браузер або стрімінгові сервіси. Керувати приладом можна за допомогою окремого пульта, схожого на телевізійний. До інтернету ТВ приставка під'єднується за допомогою Wi-Fi або мережевого кабелю — все залежить від моделі. Деякі бокси також оснащені USB-роз'ємом, щоб користувач зміг під'єднати флешку або смартфон і подивитися на телевізорі свої фотографії, відео або інші підтримувані файли.

Як вибрати найкращу приставку для телевізора

Щоб медіаплеєр підійшов до телевізора і збільшив його потенціал, треба правильно вибрати модель під час купівлі. Розповімо вам про головні параметри, на які необхідно звернути увагу.

Сумісність

Роз'єми/кабелі на телевізорі та приставці повинні збігатися, інакше їх просто не вдасться під'єднати один до одного. Найчастіше виробники використовують порт HDMI 2.0, якими майже всі моделі оснащують з 2013 року. Якщо такого немає, то варто підібрати приставку з RCA ("тюльпаном"). Потрібно також враховувати, що деякі медіаплеєри потребують підключення до розетки або кабелю Ethernet. Ще обидва пристрої мають підтримувати роздільну здатність 4K і функцію HDR, щоб виводити на екран якісне зображення. Що більше форматів може відтворювати приставка — то краще, буде прикро, якщо не вдасться увімкнути улюблений фільм записаний на "флешку" через комп'ютер.

Підключення до Інтернету

Не всі ТВ-приставки мають доступ до Всесвітньої павутини, і цей момент слід обов'язково уточнити перед покупкою. Існують моделі, які підключаються до бездротових мереж через WiFi, а є й такі, куди можна увіткнути Ethernet-кабель. Дротове підключення, як правило, швидше, але не таке зручне. Ще варто звернути увагу на пропускну здатність приладу — що більша, то краще.

Потокове передавання

Зараз замість телеканалів люди в усьому світі частіше користуються стрімінговими сервісами, які транслюють фільми або серіали через Інтернет. У більшості приставок на Android ця функція є, до того ж вони дозволять відкривати трансляції на YouTube, Twitch та інших популярних платформах.

Зручність

Варто обирати ТВ-приставку зі зрозумілим інтерфейсом, простою навігацією і зручним пультом управління. Добре, якщо пристрій вийде протестувати в магазині перед покупкою і подивитися, наскільки легко знайти ті чи інші функції.

Обсяг пам'яті

Деякі моделі медіаплеєрів для ТВ успішно замінюють собою flash-накопичувач, даючи змогу зберігати контент, щоб у будь-який момент відкрити його на екрані. Якщо така функція буде вам корисна, то варто звернути увагу на моделі з найбільшим сховищем.

Рейтинг найкращих ТВ-приставок в Україні

Фокус вивчив ринок приставок та відгуки користувачів, щоб відібрати п'ять найкращих моделей. Всі вони продавалися в Україні на момент написання матеріалу, згідно з сервісом Hotline, ціни вказані мінімальні, варто враховувати, що деякі магазини продають пристрої дорожче, але водночас надають гарантійне обслуговування в разі неполадок.

Xiaomi Mi TV Stick 4K — 5 місце

Дешевша і менш потужна приставка бренду. Компактні розміри та спосіб підключення роблять Xiaomi Mi TV Stick 4K схожою на USB-флешку, але водночас обмежують її функціонал. Приставка підходить для потокового передавання мультимедіа з роздільною здатністю 4K, працює на базі популярної ОС Android TV 11 і пропонує зручний інтерфейс Google TV та підтримує багато форматів. Модель має вбудовану батарею, тому не потребує підключення до розетки під час роботи, але її потрібно час від часу заряджати. Ціна Xiaomi Mi TV Stick 4K в Україні стартує від 1 722 грн.

Приставка для телевізора Xiaomi Mi TV Stick 4K Фото: Скриншот

Технічні характеристики Xiaomi Mi TV Stick 4K:

тип — stick;

розміри — 106,8 x 29,4 x 15,4 мм;

роздільна здатність — 3840x2160 (Ultra HD 4К);

процесор — Quad-core Cortex-A35;

відеопроцесор — Mali-G31 MP2;

операційна система — Android TV 11;

оперативна пам'ять — 2 ГБ;

вбудована пам'ять — 8 ГБ;

роз'єми — HDMI 2.0, Micro-USB;

підключення до Інтернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц;

сервіси — Youtube, Netflix, Amazon Prime Video;

корисні функції — Bluetooth 5.2, підтримка AV1, HDR; Dolby Atmos.

Google Chromecast HD з Google TV Snow — 4 місце

Приставка Chromecast HD від Google вийшла на ринок у 2022 році й досі залишається хорошим вибором для телевізорів. Модель проста в управлінні і запускає величезну кількість застосунків з магазину Google Play Store. Однією з головних фішок стала наявність фірмового інтерфейсу Google TV — швидкий, з простою навігацією і приємним дизайном, але є й істотний недолік — роздільна здатність обмежена 1080p. В Україні настільки функціональний медіаплеєр Chromecast HD купити можна досить дешево — за 1750 грн.

ТВ приставка Chromecast HD з пультом від Google

Технічні характеристики Google Chromecast HD

тип — box;

розміри — 162 x 61 x 12,5 мм;

роздільна здатність — 1920x1080 (Full HD);

процесор — Amlogic 805X2;

відеопроцесор — Mali-G31 MP2;

операційна система — Android TV;

оперативна пам'ять — 1,5 Гб;

вбудована пам'ять — 8 Гб;

роз'єми — HDMI, USB Type-C;

підключення до Інтернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц, Quick Connect, Ethernet (доведеться докупити окремо);

сервіси — Google Play, Netflix, Hulu, YouTube;

корисні функції — Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Bluetooth, HDR10, HDR10+.

Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen — 3 місце

Mi Box S від Xiaomi стала однією з найпопулярніших медіаприставок для телевізорів, а у 2023 році компанія випустила модель другого покоління. Вона отримала сучасну операційну систему Google TV зі зручним інтерфейсом, як у SmartTV, який дозволяє зручно шукати контент і перемикати функції. Gen 2 також має високу продуктивність і може відкривати безліч форматів, зберігаючи при цьому компактні розміри. Ціна Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen в Україні починається від 2500 грн.

ТВ приставка Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen і пульт до неї Фото: Скриншот

Технічні характеристики Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen:

тип — box;

розміри — 95,25 x 95,25 x 16,7 мм;

роздільна здатність — 3840 x 2160 (Ultra HD 4K, 60fps);

процесор — Quad-Core Cortex-A55;

відеопроцесор — Mali-G31 MP2;

операційна система — Google TV 11;

оперативна пам'ять — 2 ГБ;

вбудована пам'ять — 8 ГБ;

роз'єми — HDMI 2.1, USB-A 2.0, AV Jack, SPDIF;

підключення до Інтернету — WiFi 2.4/5.0 ГГц;

сервіси — YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime;

корисні функції — Bluetooth 5.2, голосове введення, HDR10+, Dolby Audio, DTS-HD, Dolby Vision.

Dune HD Magic Magic 4K Plus — 2 місце

Компактний корпус з безшумним пасивним охолодженням приховує в собі доволі потужне "залізо" і безліч корисних функцій. Серед них варто виділити вбудований файл-сервер, який значно прискорює відтворення файлів із зовнішніх накопичувачів. Для управління розробники пропонують пульт з аеромишкою і мікрофоном, а також фірмовий мобільний додаток. Купити Dune HD Magic Magic 4K Plus в Україні можна за 5800 грн.

ТВ приставка Dune HD Magic 4K Plus і пульт до неї Фото: Скриншот

Технічні характеристики Dune HD Magic 4K Plus:

тип — box;

розміри — 101 x 101 x 26 мм;

роздільна здатність — 3840x2160 (Ultra HD 4K);

процесор — Amlogic S905X3;

відеопроцесор — Mali-G31;

операційна система — DUNE HD (Linux) і Android 9;

оперативна пам'ять — 4 ГБ;

вбудована пам'ять — 32 ГБ (є слот для microSD);

роз'єми — HDMI 2.1, USB Type-A 2.0, USB Type-A 3.1 (3.0), композитний, цифровий оптичний вихід

підключення до Інтернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц, Ethernet (1 Гбіт/с);

сервіси — Android TV, Google Play, YouTube, Netflix;

корисні функції — Bluetooth 4.2, HDR10+, Widevine L1.

Nvidia Shield TV Pro — 1 місце

Nvidia представила на ринку медіаприставку преміального класу на базі Android, яка забезпечує майже будь-які примхи телеглядачів, її можна назвати найкращою на українському ринку. Вона виділяється високою продуктивністю, великою оперативною пам'яттю, можливістю збільшити сховище, наявністю ШІ для масштабування зображення і стильним пультом з підсвічуванням. На NVIDIA Shield TV Pro ціна в Україні починається від 8793 грн.

Медіаплеєр Nvidia Shield TV Pro Фото: 9to5Google

Технічні характеристики Nvidia Shield TV Pro:

тип — box;

розміри — 98 х 159 х 25,93;

роздільна здатність — 3840 x 2160 (4K Ultra HD)

процесор — NVIDIA Tegra X1;

відеопроцесор — NVIDIA 256-core;

операційна система — Android 11 із вбудованим Chromecast 4K;

оперативна пам'ять — 3 ГБ;

вбудована пам'ять — 16 ГБ (можна розширити);

роз'єми — HDMI 2.0 х 1, USB Type-A 3.1 х 2;

підключення до Інтернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц, Ethernet (1 Гбіт);

сервіси — YouTube, GeForce Now, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, Freevee, Vudu,

Amazon Music, PLEX;

корисні функції — Google Assistant AirPlay, DLNA, Miracast, Bluetooth 5.0 + LE, Dolby Audio, Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, Dolby Vision HDR, HDR10.

Раніше Фокус представив рейтинг найкращих телевізорів в Україні. Ми відібрали п'ять нових моделей 2022-2023 років, розповіли про їхні переваги та недоліки.