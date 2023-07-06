Росіян погрожують відключити від світового інтернету: у Держдумі назвали альтернативу

Депутат Олександр Хінштейн переконує, що доступ до Всесвітньої павутини можуть відключити "ззовні", тому закликав посилити Рунет.

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Росіян можуть найближчим часом відключити від світового інтернету. Така інформація з'явилася в телеграм-каналі депутата Держдуми і глави комітету з інформполітики Олександра Хінштейна в четвер, 6 липня.

За його словами, інтернет Росії можуть "відключити ззовні" (що це означає конкретно, політик не пояснив). Тому вітчизняний аналог "всесвітньої павутини" — Рунет — потрібно готувати до цього і зробити все, щоб він виявився стійким і життєздатним.

Хінштейн переконує журналістів і громадськість у тому, що сама РФ не хоче впроваджувати внутрішню і закриту від усього світу інтернет-систему, як це сталося в Північній Кореї. Однак профільні відомства і міністерства готуються до того, що країну можуть відключити від магістральних ліній зв'язку.

Політик також додав, що глобальне падіння інтернет-зв'язку, яке сталося в середу, 5 липня, були запланованим тренуванням.

Нагадаємо, 5 липня росЗМІ написали про те, що в РФ спробували відключити глобальний інтернет. За інформацією журналістів, це могла бути перевірка на те, чи витримає Рунет навантаження, якщо відключити його від міжнародної мережі. У результаті громадяни не могли купити квитки на поїзд, а РЖД звинуватила в усьому хакерів.

Крім того, 16 червня повідомлялося, що в суверенний інтернет у Російській Федерації пускатимуть виключно за паспортом. Навіть VPN не допоможе громадянам під'єднатися до звичайної інтернет-мережі.