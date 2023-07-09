ООН відправить у зони бойових дій роботів-амфібій: навіщо вони потрібні

Вантажні транспортні роботи-амфібії, що розробляються в межах проєкту AHEAD, керуватимуться безпілотно. Їх оснастять навігаційними системами, які отримують дані від супутників і сенсорів.

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ООН хоче запустити в зони бойових дій роботів зі штучним інтелектом, які доставляли б продовольчу допомогу мирному населенню. Про це пише Reuters.

В організації впевнені, що роботизовані транспортні засоби зі штучним інтелектом зможуть доставляти продовольчі посилки в зони конфліктів і стихійних лих, щоб убезпечити життя гуманітарних працівників.

За даними ООН, напади на гуманітарних працівників останніми роками почастішали на тлі найбільшої кількості насильницьких конфліктів з часів Другої світової війни.

"Іноді направляти водія або співробітників Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) занадто небезпечно. Тож використання цієї технології дійсно може стати кроком уперед", — сказав Бернхард Коватч, який очолює відділ інновацій ВПП.

За його словами, для доставки гуманітарної допомоги в зони військових конфліктів краще використовувати роботів-амфібій. Це вантажівки, керовані ШІ, які можуть перевозити близько 1-2 тонн продовольства кожна. ШІ при цьому використовується для об'єднання даних, отриманих із різних джерел, включно із супутниками та датчиками, що дає змогу віддаленим водіям керувати транспортними засобами.

Вантажні транспортні роботи-амфібії, що розробляються в межах проєкту AHEAD, керуватимуться безпілотно. Вони будуть оснащені навігаційними системами, які отримують дані від супутників і сенсорів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що вміє на полі бою бойовий робот THeMIS. Наземний бойовий робот-безпілотник із системою інтелектуальних функцій MIFIK виконав усі поставлені бойові завдання навіть у складних природних умовах, які йому створили на випробуваннях.

А на початку вересня 2022 року стало відомо, що ЗСУ використовуватимуть роботів THEMIS для перевезення солдатів і зброї. Він оснащений дизель-електричним двигуном із низьким рівнем шуму і гусеничною платформою, яка витримує корисне навантаження вагою до 750 кг.