Підривають техніку в тилу: як дрони допомагають ЗСУ звільняти Бахмут (відео)

Українські оператори щодня запускають БПЛА "Лелека-100", щоб знаходити цілі та передавати їх координати артилеристам.

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Українські військові, які взяли основні висоти навколо Бахмута, за допомогою вітчизняного дрона "Лелека" розвідують обстановку та допомагають артилерії завдавати ударів по окупантах Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

Журналісти поспілкувалися з аеророзвідниками, які займають позиції неподалік від зруйнованого під час бойових дій міста. Ті показали український дрон у роботі та розповіли, як взаємодіють з рештою підрозділів ЗСУ.

"Зараз ми літаємо щодня і повністю використовуємо весь ресурс, який ми маємо. До початку контрнаступу у нас теж була досить висока інтенсивність роботи. Тому особисто для нашого екіпажу нічого не змінилося. Ми продовжуємо працювати щодня", — сказав на камеру командир підрозділу. БПЛА Денис.

Аеророзвідники пояснили, що зараз запускають безпілотні летальні апарати на південний схід у бік Бахмута. Якщо військові підтверджують наявність техніки, то вони передають це до пункту управління артилерійського вогню і вони приймають рішення, чи є у них технічні засоби вражати цю техніку зараз. Якщо артилеристи готові, то аеророзвідники починають керувати вогнем.

У цьому їм допомагає український розвідувальний дрон "Лелека". У його завдання входить непомітно проникнути в тил росіян і зібрати інформацію про мету, яку пізніше знищить артилерія ЗСУ.

Нагадаємо, декількома днями раніше військові показали, як FPV-дрон позбавив окупантів "очей" далекобійним ударом і встановив далекобійний рекорд. За їхніми словами, ще жоден безпілотник такого типу не міг вразити ціль на такій великій відстані.

Також в інтернеті з'явилося відео, на якому солдат ЗС РФ здався в полон українському дрону, але підірвався на міні. Бійці ЗСУ надали полоненому медичну допомогу, поки безпілотник знімав те, що відбувається з повітря.