Об'єднає БПЛА з іншою бойовою технікою: в Ізраїлі створили технологію Legion-X (відео)

Система забезпечує взаємодію між повітряними, надводними, підводними, наземними й підземними безпілотними платформами.

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В Ізраїлі презентували новітню мережеву технологію Legion-X, яка допомагає різним типам безпілотників працювати в "одній команді". Про це пише медіа Breaking Defense.

Під час демонстрації представникам медіа наочно продемонстрували, як працює Legion-X на прикладі безпілотних літальних апаратів Thor і дрона Rook. Так, дрони Thor скидали невеликі датчики, які можуть збирати інформацію про сейсмічний рух, для відстеження транспортних засобів або людей. Вони мініатюрні та виконані у вигляді дрібних каменів, що дає змогу вдало маскувати їх.

Разом із ними працювали й безпілотні шестиколісні автомобілі. Одна з таких машин випустила власний безпілотник на тросі. А другий автомобіль-робот, на якому було встановлено бойовий модуль із кулеметом, успішно атакував БПЛА.

Така злагоджена робота стала можливою завдяки тому, що кожна з систем працює разом, і дані, які вони збирають, включно з відео та інформацією про те, де вони перебувають стосовно одна одної, проєктуються на екран на найближчому спостережному посту.

Для чого створили Legion-X і як ця технологія працює

У компанії Elbit Systems, яка і розробила цю мережеву технологію, розповіли журналістам, про те, що до вдосконалення Legion-X до презентації їх підштовхнула, зокрема і російсько-українська війна.

"Ми дивимося на поточний конфлікт у Європі, дрони дуже впливають на повсякденні бойові дії, чи то прості цивільні дрони в атаці, чи то ISR", — сказали представники компанії.

Розробники пояснили, що Legion-X — це автономне мережеве бойове рішення, за допомогою якого можна успішно виконувати завдання на передових оперативних базах, на рівні тактичних наземних військ або в сценаріях міських бойових дій.

Нагадаємо, наприкінці травня ЗМІ писали про те, що рій дронів під управлінням ШІ зміг атакувати цілі в небі і на землі одночасно. Фахівці об'єднували в рої дрони Blue Bear Ghost і Insitu CT220, наземних роботів Viking і самохідну артилерійську установку FV433 Abbot.

А на початку цього ж місяця компанія Anduril Industries презентувала програмне забезпечення, яке спрощує управління великою кількістю безпілотників і роботів. Пристрої мають звільнити людські ресурси для інших завдань і допомогти більш чітко та повноцінно координувати військові операції.