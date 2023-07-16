Гаррі Поттер уже не той: як АІ змінює відомі фільми (відео)
Нейромережі роблять фільми вертикальними, і тепер не потрібно перевертати смартфон. Це може змінити ваше уявлення про знамениті кінострічки.
У соціальних мережах, зокрема в TikTok і Reddit, користувачі активно поширюють відеоролики зі зміненими фільмами. Тепер можна побачити, який би вигляд мали знамениті кінострічки, якби їх знімали вертикально. По суті, це новий погляд на кіно, пише Yahoo.
І все це створюється завдяки бета-версії нового Photoshop. Функція заливки в ньому працює зі вбудованою нейромережею та може додавати відсутні частини зображення. Так і з'явилися розширені версії знаменитих фільмів із домалюваним верхом і низом.
Виходить, що переробити будь-який фільм у вертикальний формат тепер не проблема. Але є один мінус. Поки що це нововведення працює тільки для динамічних сцен.
Наприклад, один із користувачів Reddit поділився відео, яке показує, як модель штучного інтелекту StableDiffusion використовувалася для заповнення верхніх і нижніх частин кадрів у фільмах про Гаррі Поттера.
@oceanmangod If Harry Potter was filmed vertically. My favorite movie series so I felt I had to do it. #harrypotter #photoshop #ai #generativeai ♬ Dumbledore's Farewell - Nicholas Hooper
На відео видно, що лише невелика частина зображення взята з реального фільму. Все інше домалював ШІ.
Подібні відео також можна знайти і в інших соціальних мережах, як, наприклад, ті, що показані нижче.
@mynameisfilip_ Blade runner 2049 framed vertically using ai. I took the video idea from @scoundrelmedia @Jay i used photoshop and Davinci resolve #video #ai #cinematography #verticalmovie#fyp#viral ♬ Dream Sweet in Sea Major - Gem‼
@thedailydoseofnetflix Guardians of The Galaxy framed vertically with AI 🤔🎥 #fyp #moviescene #AImovie #REAL ♬ Come and Get Your Love (From "Guardians of the Galaxy) - Graham Blvd
Нагадуємо, що, згідно з соцопитуванням, більшість громадян України не користуються інструментами штучного інтелекту й лише приблизно уявляють, навіщо вони потрібні.
Також Фокус писав про те, що ШІ навчили діагностувати хвороби серця за одним лише знімком. Новий інструмент, що поєднує в собі простоту рентгена грудної клітки та складність штучного інтелекту, дає змогу по-новому підійти до ефективної діагностики захворювань серця.
Нагадуємо, що Фокус писав про те, як працює незвичайна секс-іграшка з ШІ. Штучний інтелект не тільки озвучить користувачеві вигадану еротичну історію, а й одночасно керуватиме "іграшкою для дорослих".