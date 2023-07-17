"Убивця ППО". У Росії представили нову версію дронів "Ланцет": що змінилося (відео)

Як запевняють росіяни, завдяки поліпшеній системі запуску ЗС РФ зможуть атакувати Україну цілими роями "Ланцетів".

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У Росії компанія ZALA Aero удосконалила безпілотний летальний апарат "Ланцет" таким чином, що тепер він може нести додаткову небезпеку для систем протиповітряної оборони. Про це повідомило РИА Новости в неділю, 16 липня.

ЗМІ написало про те, що нову модель дрона-камікадзе оснастили крилом і хвостовим оперенням, яке може складатися. Крім того, розробники створили контейнерну пускову установку, яка дає змогу оператору за один раз випускати одразу кілька безпілотників типу "Ланцет".

Російський військовий експерт Денис Федутінов вважає, що такі конструкторські зміни значно підвищать боєздатність дронів ZALA. Так, з огляду на те, що контейнерна установка запускатиме одразу низку баражувальних боєприпасів, ЗС РФ зможуть активніше уражати українську броньовану техніку. Також рій "Ланцетів", на думку експерта, зможе ушкоджувати цілі системи ППО, оскільки їм доведеться працювати одразу по кількох рухомих цілях, які були запущені одночасно.

"Можна сказати, "Ланцети" за такої схеми застосування стануть вбивцями ППО", — резюмував Федутінов.

Також удосконалений "Ланцет" витрачатиме менше часу для того, щоб прийти в бойову готовність. Це зумовлено тим, що завдяки крилу і хвостовому оперенню, що складаються, дрон "розпрямлятиме" їх і приводитиме в режим польоту одразу після запуску з контейнерної установки. Це означає, що ЗС РФ зможуть за конкретний проміжок часу в кілька разів підвищити кількість дронів, які атакуватимуть Україну.

У майбутньому конструктори ZALA Aero на основі вдосконалених "Ланцетів" хочуть створити цілий рій безпілотників, у яких буде спільний "мозок" — нейромережа. У такому разі, якщо один безпілотник побачить ціль і попрямує до неї, то інші дізнаються координати автоматично і підуть за ним. Також розробники хочуть "навчити" дрони розумно обирати ціль, орієнтуючись на те, поразка якого об'єкта завдасть найбільше шкоди противнику.

Російські розробники хочуть забезпечити рій дронів "колективним розумом" у вигляді нейромережі

Нагадаємо, 16 липня РФ заявила про нарощування виробництва дронів "Ланцет". Пропагандистські видання стверджують, що одним із головних завдань розробників безпілотних апаратів "Ланцет" є забезпечення безперебійних поставок цих апаратів до російської армії.

Твердження РФ прозвучало на тлі заяви представника Генштабу Олексія Громова про те, що у противника залишилося близько 50 дронів "Ланцет". При цьому командир загону ударних БПЛА ЗСУ Ілля Шполянський розповідає — безпілотники РФ завдають українській армії значної шкоди.

Також 11 липня представник Генштабу Олексій Громов заявив, що у російських військових залишилося лише 50 небезпечних дронів "Ланцет", проте надалі країна-агресор планує нарощувати виробництво цих безпілотних летальних апаратів.

Станом на лютий 2022 року ЗС РФ мали у своєму запасі від 50 до 100 "Ланцетів", а вже з літа змогли наростити виробництво цієї зброї. Як підрахували аналітики, якщо взяти початковою точкою липень 2022 року, то за 12 місяців РФ теоретично могла виробити 800 із 900 БПЛА.