"Допомогли США": у РФ розповіли, чому морські дрони дістали до Кримського мосту

Човен-камікадзе запустили з корабля в "зерновому коридорі", а розвідувальні дрони вказали йому безпечний шлях, вважає голова Центру вивчення воєнних і політичних конфліктів РФ Андрій Клінцевич.

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Збройні сили України змогли вдарити по "Кримському мосту" завдяки використанню безпілотних підводних дронів-камікадзе, так стверджує голова Центру вивчення воєнних і політичних конфліктів РФ Андрій Клінцевич в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "МК". За його словами, без допомоги США тут не обійшлося і маршрут для підводного апарата проклали дрони-розвідники MQ-9A Reaper, які постійно кружляють над Чорним морем.

Клінцевич стверджує, що виявити такий підводний човен-камікадзе дуже складно: на поверхні видно тільки антену для супутникового зв'язку Starlink і модулі відеокамер. Тому системам РЕБ у досить обширно заповненій акваторії біля "Кримського мосту" серед невеликих човнів, катерів і кораблів запеленгувати цей апарат майже неможливо.

Так само російський експерт зазначає, що подібні підводні безпілотники зазвичай запускають з невеликої дистанції, а отже, ЗСУ використовували для прикриття один із кораблів, що проходить "зерновим коридором". Клінцевич наводить як приклад попередню атаку на Севастополь, яку проводили із застосуванням надводних катерів-камікадзе з великої відстані і "їм доводилося перетнути практично всю західну частину Чорного моря".

результат підриву "Кримського мосту" Фото: Скриншот

Експерт акцентує і на тому, що цього разу Україна застосувала саме підводний або частково занурений дрон через характер самого вибуху. "Вибух був з боку води наверх, тобто полотно просто скинуло з опори. За кадрами з місця події видно, що опори не зруйновані, просто плити зірвало зі штатних місць", — каже Клінцевич.

Щоб прокласти безпечний маршрут для підводного автономного апарату-камікадзе, за словами Клінцевича, ЗСУ скористалися допомогою США. Над Чорним морем постійно чергують розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper, і "не виключено, що прокласти шлях до мосту і обійти всі загородження українцям допомогли саме ці БПЛА".

Як "відповідь відплати" Клінцевич запропонував вдарити "Іскандером" по українських мостах, якими "досі ЗСУ забезпечується західною зброєю". Але, як зазначає Клінцевич, удари по об'єктах РФ уже стали буденністю. "Ми хоча б повинні завдати удару, співрозмірного збитку від атаки по Кримському мосту", — каже експерт.

Раніше Фокус розповідав про ситуацію на "Кримському мосту": там обвалилася опора, утворилися багатокілометрові затори, а окупанти звинувачують Україну в теракті.