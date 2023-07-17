"Помогли США": в РФ рассказали, почему морские дроны достали до Крымского моста

Лодку-камикадзе запустили с корабля в "зерновом коридоре", а разведывательные дроны указали ему безопасный путь, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов РФ Андрей Клинцевич.

Related video

Вооруженные силы Украины смогли ударить по "Крымскому мосту" благодаря использованию беспилотных подводных дронов-камикадзе, так утверждает глава Центра изучения военных и политических конфликтов РФ Андрей Клинцевич в интервью российскому пропагандистскому изданию "МК". По его словам, без помощи США тут не обошлось и маршрут для подводного аппарата проложили дроны-разведчики MQ-9A Reaper, которые постоянно кружат над Черным морем.

Клинцевич утверждает, что обнаружить подобную подводную лодку-камикадзе очень сложно: на поверхности видна только антенна для спутниковой связи Starlink и модули видеокамер. Поэтому системам РЭБ в довольно обширно заполненной акватории возле "Крымского моста" среди небольших лодок, катеров и кораблей запеленговать это аппарат почти невозможно.

Так же российский эксперт отмечает, что подобные подводные беспилотники обычно запускают с небольшой дистанции, а значит ВСУ использовали для прикрытия один из кораблей проходящий по "зерновому коридору". Клинцевич ставит в пример предыдущую атаку на Севастополь, которая проводилась с применением надводных катеров-камикадзе с большого расстояния и "им приходилось пересечь практически всю западную часть Черного моря".

результат подрыва "Крымского моста" Фото: Скриншот

Эксперт акцентирует внимание и на том, что в этот раз Украина применила именно подводный или частично погруженный дрон из-за характера самого взрыва. "Взрыв был со стороны воды наверх, то есть полотно просто сбросило с опоры. По кадрам с места происшествия видно, что опоры не разрушены, просто плиты сорвало со штатных мест", — говорит Клинцевич.

Чтобы проложить безопасный маршрут для подводного автономного аппарата-камикадзе, по словам Клинцевича, ВСУ воспользовались помощью США. Над Черным морем постоянно дежурят разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper и "не исключено, что проложить путь к мосту и обойти все заграждения украинцам помогли именно эти БПЛА".

В качестве "ответа возмездия" Клинцевич предложил ударить "Искандером" по украинским мостам, по которым "до сих пор ВСУ снабжается западным оружием". Но, как отмечает Клинцевич, удары по объектам РФ уже стали обыденностью. "Мы хотя бы должны нанести удар, соразмерный ущербу от атаки по Крымскому мосту", — говорит эксперт.

Ранее Фокус рассказывал о ситуации на "Крымском мосту": там обрушилась опора, образовались многокилометровые пробки, а оккупанты обвиняют Украину в теракте.